Stada und BVB - Skandal und Millionengeschäft

Wirtschaftlich steht der BVB voll im Saft und gehört zu den finanziell gesündesten fünf Vereinen in Europa, nimmt man jene durch Oligarchen oder Arabische Gönner gestützten Vereine einmal aus. Der Aktienkurs steigt seit Jahren beständig, hinter Bayern München ist man die klare Nummer zwei in Deutschland. Die frisch geloste ChampionsLeague-Gruppe ist die härteste, aber dennoch machbar. Der Transfer von Dembele (zu maximal 150 Millionen) ist wirtschaftlich ein Glanzstück und unterstreicht das Geschick des Duos Watzke-Zorc.

Einzig – guter Ersatz muss her und das könnte kurioserweise der ex-Schalker Julian Draxler sein. Es wäre eine gute Wahl und er wäre sicher für einen Bruchteil der Dembele-Summe zu haben. Insofern gibt die Bilanz-PK allen Grund zur Freude beim BVB. Wir hatten im Mai einen Optionsschein auf die BVB-Aktie vorgestellt (DGN2Y2). Wer investiert ist, kann nun Teilgewinne einstreichen.

Während beim BVB das Dembele-Theater ein Ende findet, beginnt bei Stada der Skandal um die Sonnenmilch:

Der Vorstand des Pharmaunternehmens Stada hat 2013 die Markenrechte an Ladival, einer der bekanntesten deutschen Sonnenschutzmarken, für 30 Millionen Euro an den früheren Investmentbanker Ingo Söhngen verkauft. Das berichtet die WirtschaftsWoche. Insider werfen dem damaligen Stada-Chef Hartmut Retzlaff vor, damit die Bilanz poliert zu haben, um sich seinen Bonus zu sichern. Nun wirft man Retzlaff vor, er habe die Rechte an der bekannte Marke verschleudert. Derzeit zahlt Stada für die Nutzung der Marke eine Gebühr in Höhe von zehn Prozent des Umsatzes mit Ladival an Söhngen.

Gold, Euro – Ruhe vor dem Sturm?

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Bund Future geben an den Märkten den Takt vor. Die fünf Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 25.08.2017:

STEIGEND Fallend WKN DGV3E6 HW2FZQ Basispreis 11.325 13.375 Knock-out-Level 11.325 13.375 Laufzeit 29.09.2017 12.12.2017

STEIGEND Fallend WKN DGV3E6 HW2FZQ Basispreis 11.325 13.375 Knock-out-Level 11.325 13.375 Laufzeit 29.09.2017 12.12.2017

Trading-Idee DAX

STEIGEND Fallend WKN DM2RUF CY7BPL Basispreis 2160 2700 Knock-out-Level 2160 2700 Laufzeit 29.09.2017 21.12.2017

STEIGEND Fallend WKN DM2RUF CY7BPL Basispreis 2160 2700 Knock-out-Level 2160 2700 Laufzeit 29.09.2017 21.12.2017

Trading-Ideen S&P500

STEIGEND Fallend WKN DM2R4V DM2R7C Basispreis 1120 1600 Knock-out-Level 1120 1600 Laufzeit 14.12.2017 14.12.2017

STEIGEND Fallend WKN DM2R4V DM2R7C Basispreis 1120 1600 Knock-out-Level 1120 1600 Laufzeit 14.12.2017 14.12.2017

Trading-Ideen Gold

STEIGEND Fallend WKN DM0S5D HW202J Basispreis 0,94 1,28 Knock-out-Level 0,94 1,28 Laufzeit 29.09.2017 14.12.2017

STEIGEND Fallend WKN DM0S5D HW202J Basispreis 0,94 1,28 Knock-out-Level 0,94 1,28 Laufzeit 29.09.2017 14.12.2017

Trading-Ideen EUR/USD

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.

