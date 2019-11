Stabilus: Volltreffer mit Ansage!

Weitere Suchergebnisse zu "Stabilus":

Am 20. Oktober hatten wir im RuMaS Express-Service eine Trading-Idee mit Stabilus ISIN: LU1066226637 beschrieben: Der Titel des Beitrags war „Stabilus: Starke Performance! Folgt jetzt der Durchmarsch zum 6-Monats-Hoch?“ und das war der Text: „Wenn man sich den Langzeitchart anschaut, findet man das Allzeithoch im Juni 2018 bei 89,35 Euro und das Zwischentief wurde am 18. Juni 2019 bei 35,58 Euro markiert. Wenn man sich den 6-Monats-Chart anschaut, könnte man auch eine Tassen-Formation erkennen, die noch nicht vollendet ist und erst beim April-Hoch mit 53,00 Euro den Abschluss finden würde. Dies kann auch gleichzeitig als Zielkurs angenommen werden. Die Chartindikatoren sehen absolut nach weiteren Kursgewinnen aus und was besonders hervorzuheben ist, sind die enormen Umsätze, die eigentlich nur durch Großinvestoren zustande kommen können. Wir sehen den aktuellen Kursbereich als Einstiegskurs an und sind sehr gespannt, ob die Marke von 48,00 Euro bald „Schnee von gestern“ ist.“

Viel deutlicher kann man auf eine Trading-Chance gar nicht mehr hinweisen. Wie Sie am Kursverlauf sehen, hat es der Kurs über die 54-Euro-Marke geschafft und ist nicht zu bremsen. Wir hatten einen passenden Einstiegskurs genannt und dafür ein Hebel-Zertifikat vorgeschlagen. Aktiengewinne mit einem starken Einstiegskurs sind auf jeden Fall schön, aber Zertifikatgewinne mit einem (starken) Hebel sind noch besser! Mit der RuMaS Trading-Strategie erhalten Sie an jedem Tag im RuMaS Express-Service Börsentipps und in vielen Fällen schlagen wir für den Trade ein Hebel-Produkt vor, mit dem Sie Börsengewinne so richtig aufpeppen können. Börsengewinne machen ist keine Hexerei, sondern sind eine Frage der Chancenerkennung und des richtigen Einstiegskurses. Wir beweisen in jeder Woche, dass wir unser Metier beherrschen und wer unsere Marktberichte aufmerksam liest, findet in jeder Woche Volltreffer, die wir auch durch die Nennung der entsprechenden Artikel beweisen können.

Mehr – wie immer - wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren. Trading-Chancen erkennen und mit starken Hebeln nutzen ist unsere Stärke und wer alle RuMaS Marktberichte ständig verfolgt, kennt unsere ausgezeichnete Trefferquote. Wir nennen die Einstiegskurse und unsere Abonnenten müssen dann in sehr vielen Fällen nur auf den Gewinn aufpassen.

Mit unserem Express-Service haben wir eine Strategie entwickelt, mit der auch Börsenanfänger und Anleger ohne viel Hintergrundwissen an der Börse Geld verdienen können. Unser Konzept basiert auf vorgeschlagenen Einstiegskursen, die wir unter Berücksichtigung der Fundamentaldaten, der Charttechnik und der Trading-Signale ermitteln und nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit versuchen die richtigen Einstiegsmomente zu finden. Neben konkreten Einstiegskursen für Aktien bieten wir vielfach auch den Service an, das wir alternativ dazu auch die WKN eines Knockout-Hebel-Zertifikats nennen. Selbstverständlich mit den dazugehörenden Daten wie Hebel, Knockout-Kurs und Spread. Wir denken, dass man mit einer Kombination aus Express-Service und einem persönlichen Money-Management gute Chancen hat auf der Gewinnerseite zu sein. In der Hoffnung, dass wir Ihnen mit diesen Trading-Tipps helfen konnten, wünschen wir Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche.

