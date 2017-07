Stabilisierung: DAX legt wieder zu

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Aktienmarkt wirkte nach den Verlusten der vergangenen Handelstage am Freitag noch ziemlich angeschlagen. Als Grund für die gestiegene Nervosität vieler Anleger wurde der Höhenflug des Euro genannt, welcher aus der Erwartung einer bevorstehenden Straffung der Geldpolitik im Euro-Raum resultierte.Zum Auftakt der neuen Börsenwoche läuft der Handel zunächst in ruhigeren Bahnen. Der DAX kletterte bis auf 12.450 Punkte und liegt damit 1,0 Prozent im Plus.Der Dow-Jones-Index war am Freitag mit einem Gewinn von 0,3 Prozent auf 21.350 Punkte aus dem Handel gegangen. Der NASDAQ Composite gab dagegen um 0,1 Prozent auf 6.140 Zähler nach.Die Aktien von Bayer brachen am Freitag um bis zu 5,5 Prozent ein und schlossen am Ende mit einem Abschlag von 4,1 Prozent. Wegen eines schwächelnden Agrarchemie-Geschäfts hatte der Leverkusener Konzern seine Gesamtjahresziele kassiert.Aktuell liegt der Kurs noch einmal mit 0,6 Prozent im Minus. Die Analysten der Berenberg Bank stuften Bayer von “buy” auf “hold” zurück. Allerdings erhöhten die Experten das Kursziel von 118 auf 121 Euro. Am heutigen Nachmittag pendelte der Kurs bei 112,50 Euro.Spekulationen auf eine baldige Entscheidung über die geplante Fusion der Stahlsparte von ThyssenKrupp mit Tata Steel geben den Aktien von ThyssenKrupp Auftrieb. Die Papiere stehen mit einem Aufschlag von mehr als vier Prozent auf 25,91 Euro an der Spitze der DAX-Gewinner.Die Börsen in den USA haben heute einen verkürzten Handelstag, der bereits um 19 Uhr (MESZ) zu Ende geht. Morgen bleiben die Börsen in den USA aufgrund des Feiertags “Independence Day” komplett geschlossen.