Stabiler Ausblick für Öl und Gold

Ölpreise stabilisieren sich

Die Ölpreise haben sich in den vergangenen Handelstagen nach vorherigen kräftigen Einbußen robuster gezeigt. Nach Einschätzung der LBBW hat die wichtige Preiszone zwischen der 50-US-Dollar-Marke und der 200-Tage-Linie bei 50,50 US-Dollar je Barrel ihre stützende Wirkung entfalten können. Der Preisrutsch wurde aufgefangen. „Es fanden sich offenbar nicht genügend spekulativ orientierte Marktteilnehmer, die auf dem ermäßigten Preisniveau Long-Positionen (weiter) reduzierten bzw. Short-Positionen ausbauten“, schätzt Analyst Frank Klumpp.



Auch der Wochenbeginn startete unspektakulär auf dem wieder erreichten erhöhten Niveau oberhalb von 53 US-Dollar je Barrel. Zwei Nachrichten sorgten zuletzt für eine Stabilisierung der Preise: Am Dienstag vermeldete Libyen Störungen zweier großer Ölfelder. Eine Blockade reduzierte die Förderung um 252.000 Barrel pro Tag. Zudem dämpften die wöchentlichen EIA-Daten etwaige Sorgen über zu hohe Lagerbestände in den USA.



Ein weiterer preisstützender Faktor könnte die Aussicht auf eine Verlängerung des OPEC-Abkommens über die bisher vereinbarte Dauer hinaus sein. Am 23. Mai werden sich die OPEC-Staaten regulär wieder versammeln, um darüber zu beraten. Die Analysten der LBBW gehen davon aus, dass eine Verlängerung beschlossen wird, „auch wenn im Vorfeld Druck auf alle Teilnehmer, auch außerhalb der OPEC, ausgeübt werden dürfte“. Bisher halten sich die OPEC-Kartellmitglieder allem Anschein nach überwiegend an die Vereinbarungen. Erste Schätzungen für den März, die am Mittwoch von der Nachrichtenagentur Reuters veröffentlicht wurden, bestätigten den Trend der ersten beiden Monate und zeigen eine Erfüllungsquote von 95 Prozent.





Dagegen belasten neue Zahlen der aktiven Ölbohrlöcher in den USA die Rohöl-Notierungen. Wie Baker Hughes am Freitagabend mitteilte, stieg die Zahl der aktiven Bohrlöcher in der vergangenen Woche um weitere zehn auf 662. Dies ist der höchste Stand seit September 2015.

Discount-Zertifikate auf WTI Light Sweet Crude Oil Future

WKN

Cap

Discount*

max. Rendite**

Laufzeit

Akt. Kaufpreis*

Details

VN560A

USD 45,00

13,06%

5,46%

17.08.2017

EUR 39,23



VN72YH

USD 47,00

10,37%

6,88%

17.08.2017

EUR 40,43



VN560B

USD 48,00

9,20%

7,72%

17.08.2017

EUR 40,97



VN560C

USD 52,00

5,25%

11,83%

17.08.2017

EUR 42,73







Gold: Die befürchtete Konsolidierung blieb aus

Es war ein ruhiger Monat für den Goldpreis. Das Edelmetall bewegte sich März zum Vormonat kaum von der Stelle und schloss bei 1.240 US-Dollar je Feinunze. Ganz anders die Performance im gesamten ersten Quartal. Der Zeitraum Januar bis Ende März brachte eine Verteuerung des Goldes um etwa 8,5 Prozent. Zu diesem Anstieg beigetragen hat einerseits der wieder etwas schwächere Außenwert des US-Dollars gegenüber dem Euro. Vor allem im Januar und dann wieder im März gab die Entwicklung des Greenback die Richtung für das Gold vor. Zweitens sind die politischen Risiken für die Finanzmärkte nach wie vor hoch. „Zwar ist davon auszugehen, dass sich bei den Ende April beziehungsweise Anfang Mai anstehenden Präsidentschaftswahlen der Pro-EU-Kandidat Emanuel Macron durchsetzen wird. Eine Restunsicherheit bleibt aber bestehen“, konstatiert Thorsten Proettel, LBBW-Investmentanalyst im „Commodities Weekly“. Die befürchtete Konsolidierung beim physischen Gold im ersten Quartal ist jedenfalls nicht eingetreten. Auch die erneute Leitzinserhöhung der US-Notenbank Mitte März hat dem Preis nicht geschadet. „Wir sehen uns weiterhin in unserer Argumentation bestätigt, dass sich steigende Zinsen nicht negativ auf den Goldpreis auswirken“, sagt Martin Siegel, Edelmetallexperte und Geschäftsführer der Stabilitas GmbH. Höhere Zinsen und eine ansteigende Inflationsrate könnten ein gutes Umfeld für eine Goldhausse bieten. Die weitere Entwicklung bleibt dennoch abzuwarten. Positive Signale kommen zudem aus Indien. Nachdem das Land 2016 den Titel des größten Gold-Importeurs an China verloren hat, wird sich die indische Goldnachfrage laut eines Berichts des World Gold Councils im Laufe des Jahres wieder etwas erholen. Bis zum Jahr 2020 soll die Nachfrage bei 850 bis 950 Tonnen im Jahr liegen. „Auch wenn diese Berichte immer mit Vorsicht zu genießen sind: Sollte sich die Goldnachfrage in Indien mittel- bis langfristig erholen, würde das dem Goldpreis neue Impulse geben“, sagt Siegel. Für nachhaltige Preisanstiege bedarf es grundsätzlich aber immer einer robusten Investmentnachfrage. Betrachtet man das gesamte erste Quartal, so verzeichneten die Gold-ETFs Zuflüsse von 56 Tonnen. Zuletzt hielten sich die ETF-Anleger aber wieder spürbar zurück.

Faktor-Zertifikate auf Gold (Troy Ounce)

WKN

Typ

Faktor

Aktueller Briefkurs*

Details

VS92AW

Long

12x

EUR 3,06



VN2EJW

Short

12x

EUR 6,29







Silber schlägt Gold im ersten Quartal

Der kleine Bruder Silber hat im ersten Quartal 2017 im Verbund mit dem Goldpreis zugelegt, wobei die Edelmetalle unter anderem auch von der Unsicherheit über die Umsetzbarkeit der Reformpläne des US-Präsidenten Donald Trump und der politischen Unwägbarkeiten in Europa partizipierten. Während Gold in den drei Monaten bis Ende März um 8,5 Prozent zulegte, vollzog dessen „kleiner Bruder“ Silber die Bewegung mit einem Plus von 14,5 Prozent überproportional nach. „Wir gehen davon aus, dass der Gold- und Silberkomplex in diesem Monat im Vorfeld der französischen Präsidentschaftswahlen neue Hochs ausbilden werden, bevor der Anstieg direkt danach im Sande verlaufen sollte“, zitiert die Nachrichtenagentur Reuters INTL-FCStone-Analyst Edward Meir. Der weitere Verlauf bleibt jedoch abzuwarten. Die spekulativen Finanzanleger haben zum jüngsten Preisanstieg von Silber auf deutlich über 18 US-Dollar je Feinunze beigetragen. Die Netto-Long-Positionen wurden in der Woche zum 28. März um 25 Prozent auf 81.200 Kontrakte aufgebaut, berichten Analysten der Commerzbank. Dagegen hätten sich die ETF-Anleger mit Käufen zuletzt zurückgehalten.

*) Stand: 05.04.2017



