Staatsversagen und Grundrechte

Eine neue amerikanische Antikörperstudie an 3.300 Personen in Santa Clara County, durchgeführt von Dr. John Ioannidis, bestätigt nun die Ergebnisse der Heinsberg Studie von Dr. Hendrik Streeck. Beide Studien kamen zu dem gleichen Ergebnis, dass es ein Vielfaches an Infektionen gab und die Sterblichkeitsrate der einer saisonalen Grippe entspricht.

Weiterhin zeigten neu veröffentlichte Daten des Robert Koch Instituts, dass die Reproduktionsrate von Corona in der Bevölkerung bereits vor dem Shutdown der Wirtschaft unter 1 gefallen war, was bedeutet, das Virus hätte sich in der Bevölkerung mit der Zeit womöglich selbst an den Rand der Ausrottung in Deutschland gebracht, doch in jedem Fall wäre das Gesundheitssystem nicht an seine Grenzen gestoßen. Allein das eigenverantwortliche umsichtige Handeln der Bevölkerung hat dazu geführt. Der Shutdown war und ist in jeder Hinsicht unsinnig und richtet enormen Schaden am Wohl und Leben der Deutschen an.

Das grippeänliche Virus war bereits vor dem Shutdown auf dem Weg zur Selbstauslöschung in Deutschland

Aus der Idee, die Kurve durch soziale Distanzierung abzuflachen wurde eine weitreichende Entrechtung der Deutschen, als wären sie irrational wie kleine Kinder, nicht fähig sich eigenverantwortlich um das eigene Wohl zu kümmern. Dabei war es doch die Bundesregierung selbst, die bis Anfang März beschwichtigte und so eigenverantwortliche Vorsorge in der Bevölkerung verhinderte. Wie die Zahlen des RKI zeigen, sind die Menschen sehr wohl in der Lage, sich eigenverantwortlich vor einer potenziellen Gefahr zu schützen.

Die Regierung missbraucht ihre Macht derzeit weit über die Grenzen, die ihr das Grundgesetz billigt und verschafft im Zuge der heraufbeschworenen Krise gar den herrschenden Parteien und ihren Gönnern Vorteile und Macht. Wir hatten bereits Ende Februar/Anfang März auf das wundersame Verschwinden des Virus in China aufmerksam gemacht, was uns optimistisch stimmte. Umso überraschender waren für uns kurze Zeit später die totalitären Maßnahmen europäischer Regierungen, denen sich nur Schweden und Brasilien widersetzen, wobei Brasilien aufgrund des politischen Drucks der Opposition zwischenzeitlich seinen Kurs wechseln musste.

Sofern man Böswilligkeit und Vorsatz als Handlungsmotive ausschließt, sollte es spätestens seit zwei bis drei Wochen selbst dem letzten Politiker klar sein, dass die Fakten und Daten in keiner Weise die Maßnahmen der Politik rechtfertigen. Politiker sind sich der strategischen Tatsache bewusst, dass es zum eigenen Machterhalt besser ist, an falschen Entscheidungen festzuhalten, anstatt Fehler einzugestehen. Sie handeln daher zumeist zu ihrem eigenen Wohl und nicht zum Wohl der Bevölkerung, sie ignorieren häufig die immensen Schäden, die sie verursachen und weigern sich ihre Fehler und Taten einzugestehen, in der Hoffnung auf erst verspätet einsetzende öffentliche Erkenntnis – idealerweise erst nach Ablauf ihrer eigenen Amtsperioden.

Die Regierung muss für die Aushebelung der grundgesetzlich verankerten Menschenrechte juristisch zur Rechenschaft gezogen werden, sodass sich derartige Shutdowns niemals mehr wiederholen können. Die Freiheit der Menschen hört nicht da auf, wo die Angst anderer beginnt. Aus libertärer und moralischer Sicht ist der Shutdown ein schwerwiegender Eingriff und damit ein Verbrechen gegen grundsätzliche Menschenrechte. Nicht einmal in Kriegszeiten wurden die Menschen so entrechtet wie aktuell. Eine Regierung sollte niemals die Macht haben, derart stark die Freiheit der Menschen einzuschränken – egal welche Umstände herrschen. In den USA, die eine tief verwurzelte freiheitliche Tradition haben, bilden sich längst Widerstandsgruppen und zehntausende demonstrierten bereits in Michigan, Minnesota, Virginia und vielen anderen Orten gegen die verfassungswidrigen Shutdowns in 40 der 50 Bundesstatten. US-Präsident Trump unterstützt diese derzeit immer noch friedlichen Demonstrationen öffentlich, die immer mehr an Momentum und Zulauf gewinnen. Durch diesen Widerstand werden die Gouverneure der betreffenden Bundesstaaten zurückrudern müssen und ihre zukünftigen Wahlchancen dürften deutlich sinken. Menschliche Grundrechte freier Menschen dürfen nicht eingeschränkt werden, denn sonst wären diese nicht mehr als Privilegien gewesen, die der Staat einem Untertanen gewährt.

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen derhanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von derhanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter derhanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.