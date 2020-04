Staatshilfen auch für Zombie-Unternehmen

Von den zur Bewältigung der Coronakrise aufgelegten Hilfsprogrammen können auch sogenannte Zombie-Unternehmen profitieren. Als solche gelten Unternehmen, deren Erträge über einen längeren Zeitraum geringer sind als ihre laufenden Zinskosten.Das Bundesfinanzministerium (BMF) räumt dem Thema in der Antwort auf eine Kleine Anfrage des FDP-Finanzexperten Frank Schäffler aber eine untergeordnete Bedeutung ein. „Insgesamt dürfte der Anteil der Unternehmen mit einer anhaltenden Ertragsschwäche in Deutschland eine untergeordnete Rolle spielen. Ihr Anteil dürfte je nach Datenbasis und Definition im einstelligen Prozentbereich liegen“, heißt es in der Antwort auf Schäfflers Kleine Anfrage.„Die Nullzinspolitik der vergangenen Jahre wird in der Krise zum Bumerang."





Einer Vermutung der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), dass eine erhöhte Anzahl von Zombie-Unternehmen auf die anhaltende Niedrigzinsphase zurückzuführen ist, kann das BMF nicht folgen. Niedrige Zinsen könnten zwar tendenziell zur Verbreitung ertragsschwacher Unternehmen beitragen, indem sie die Finanzierungskosten der Unternehmen reduzieren, Erkenntnisse über einen eindeutigen Zusammenhang lägen der Bundesregierung aber nicht vor.Deutliche Kritik äußert hingegen Frank Schäffler: „Die Nullzinspolitik der vergangenen Jahre wird in der Krise zum Bumerang, weil notwendige Anpassungen in der Vergangenheit nicht erfolgt sind und jetzt umso mehr drohen. Die Europäische Zentralbank hat ihr Pulver zu früh verschossen. Das rächt sich jetzt."