Staatliche Beihilfen für NordLB kosten Steuerzahler Milliarden

Für die Norddeutsche Landesbank (NordLB) existiert ein Abwicklungsplan, da sie als bedeutendes Institut eingestuft wird. Das geht aus der Antwort des Einheitlichen Abwicklungsausschusses der EZB an den heimischen Bundestagsabgeordneten Frank Schäffler hervor. Weiter heißt es in der Antwort des Abwicklungsausschusses, dass solche Abwicklungspläne für fast alle übrigen bedeutenden Institute existieren würden. Die Bewertung einer möglichen staatlichen Beihilfe konnte Dr. Elke König, Vorsitzende des Einheitlichen Abwicklungsausschusses, jedoch nicht vornehmen: „… liegt die Bewertung möglicher staatlicher Beihilfen sowie deren Konformität mit europäischem Recht in dem alleinigen Zuständigkeitsbereich der Europäischen Kommission...“.Ausgangspunkt für die Anfrage von Finanzexperte Frank Schäffler war der Hinweis, dass die NordLB zusätzliches Eigenkapital benötige, da es im Bereich der Schiffsfinanzierung zu Kreditausfällen gekommen sei. So sieht das Sanierungskonzept vor, dass das Land Niedersachsen 1,5 Milliarden Euro in eine Beteiligungsgesellschaft einzuzahlen habe. Darüber hinaus sollten Garantien für Kreditgeschäfte der NordLB in Höhe von einer Milliarde Euro vergeben werden und 1,2 Milliarden Euro aus dem Sicherungsfonds der Sparkassen zur Verfügung gestellt werden.Frank Schäffler macht deutlich: „Das Engagement des Staates bei den Landesbanken kostet den Steuerzahler Milliarden. Das muss für die Zukunft eine Lehre sein und die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden.“