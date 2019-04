Staat kassiert 65 Milliarden Euro Steuern rund um die Automobilität

In Deutschland sind derzeit mehr als 47 Millionen Autos zugelassen. Im Zusammenhang mit der Automobilität nimmt der Staat über 65 Milliarden Euro Steuern ein. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage des FDP-Finanzexperten Frank Schäffler hervor. Demnach verdient der Staat an Autofahrern durch die Energiesteuer für Benzin und Dieselkraftstoffe sowie durch die Umsatzsteuer auf diese Kraftstoffe, die Kraftfahrzeugsteuer, die Versicherungssteuer bei KFZ-Versicherungen und durch weitere Umsatzsteuereinnahmen, die auf die Erhaltung und Nutzung von Pkw zurückzuführen sind. Nicht berücksichtigt in der Antwort der Bundesregierung sind eine ganze Reihe anderer staatlicher Einnahmen für die der Bundesregierung keine Zahlen vorliegen: Parkgebühren, Verwarn- und Bußgelder, Mehrwertsteuer beim PKW-Kauf, Gebühren für die Zulassung, usw. Für den Autoverkehr plant der Staat für das Jahr 2019 hingegen nur Ausgaben in Höhe von 10,8 Mrd. Euro.

"Die Autoindustrie ist das Herzstück der deutschen Wirtschaft. Das Auto bietet Freiheiten für Millionen von Bürgern. Wir müssen endlich aufhören die Autofahrer mit immer mehr Abgaben, Steuern, Fahrverboten und sonstigen Gängelungen zu belasten, sondern wieder die Wichtigkeit des Individualverkehrs betonen. Schließlich verdient der Staat fleißig mit, sorgt aber nicht für den nötigen Straßenausbau“, bewertet Schäffler die Antwort der Bundesregierung.Die Rheinische Post berichtet unter https://bit.ly/2G06kDS Die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage können Sie unter https://www.frankschaeffler.de/steuer-und-abgabenlast-fuer-personenkraftfahrzeuge/ einsehen.