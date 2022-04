Sprott steigt zum größten Manager von Uran-Investments auf

Weitere Suchergebnisse zu "Sprott":

Sprott (NYSE/TSX: SII / WKN A2P5HU) teilte mit, dass man Assets von North Shore Global Uranium Mining ETF übernommen hat. Medienberichten zufolge übernahm Sprott Asset Management Lizenzrechte von North Shore Indices, Inc. für die Nutzung des North Shore Global Uranium Mining Index, dessen Performance der URNM weiterhin abbilden will.



Laut John Ciampaglia, CEO of Sprott Asset Management, steigt das Interesse der Anleger and Uran-Investments und Investitionsmöglichkeiten in Zusammenhang mit der Energiewende nach wie vor. Daher sei der Sprott Uranium Miners ETF („URNM“) nun die perfekte Ergänzung zu Sprotts Physical Uranium Trust („SPUT“), der zuletzt für Furore am Uran-Spotmarkt gesorgt hatte. Anleger hätten nun gleich zwei überzeugende Möglichkeiten, in den Uransektor zu investieren, so Ciampaglia laut Kitco News.



Da Regierungen weltweit verstärkt auf Atomenergie setzen würden, um ihre Ziele sowohl in Bezug auf die Energiewende als auch die Energiesicherheit zu erreichen, gehe man davon aus, dass die Nachfrage nach Uran hoch bleiben werde, hieß es von Sprott Asset Management weiter. Uran sei von entscheidender Bedeutung für den Übergang zu sauberer Energie und der URNM biete Anlegern Zugang zu Produzenten, Entwicklern und Explorationsgesellschaften des Sektors sowie zu Instrumenten, die sich auf physisches Uran beziehen würden.



Laut Sprott erhöhte die Transaktion das gesamte, von Sprott verwaltete Vermögen um etwa 1,1 Milliarden Dollar an Vermögenswerten im Zusammenhang mit der Energiewende. Damit steigt Sprott zum weltweit größten Verwalter von Uraninvestitionen mit etwa 4,5 Milliarden Dollar an Assets Under Management (Stand: 21. April 2022) im Zusammenhang mit der Energiewende auf.



