Sprintet die adidas-Aktie zu neuen Höhen?

1. Tesla (WKN A1CX3T)

Umsatzspitzenreiter sind zur Wochenmitte die Papiere des Elektroautoherstellers Tesla. Die Aktie notiert knapp 0,5% leichter. Wie aus Branchenkreisen zu vernehmen ist, will der US-Konzern weiter an seinem ambitionierten Zeitplan zur Eröffnung der Automobilfabrik im Brandenburgischen Grünheide festhalten. Unweit von Berlin sollen die Fabriktore also nach wie vor im Juli dieses Jahres eröffnet werden.



2. Deutsche Telekom (WKN 555750)

Auch die Aktie der Deutschen Telekom notiert am Vormittag klar im grünen Terrain. Für die Papiere des Bonner Konzerns geht es um 4% nach oben. In den letzten Tagen kam es bei mehreren Analysten zu Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die Aktie. Zuletzt äußerten sich die Analysten von Goldman Sachs und Barclays optimistisch zur T-Aktie.



3. adidas (WKN A1EWWW)

DAX-Spitzenreiter ist nach Vorlage der Jahresbilanz die adidas-Aktie. Der Konzern will nach gestrichener Dividendenzahlung im Corona-Jahr 2020 in diesem Jahr erneut eine Dividende ausschütten und den Aktionären pro Anteilsschein 3 Euro überweisen. Die Papiere des Sportartikelherstellers notieren zum Mittag fast 8,5% fester und nehmen die Marke von 300 Euro ins Visier. Zum Allzeithoch aus dem Januar 2020 bei gut 315 Euro fehlen der Aktie aber noch einige Prozent.