Spotlight-Update: Volkswagen

Gestern verlor der DAX mehr als 1 Prozent an Wert. Dem konnte sich die Aktie von VW nicht entziehen. In charttechnischer Hinsicht aber scheint die VW-Aktie weiterhin gut unterstützt. So befindet sich der DAX-Titel in einem mittelfristigen Aufwärtstrendkanal, dessen untere Begrenzungslinie aktuell bei etwa 129 Euro verläuft. Zuvor könnten die 200-Tage-Linie wie auch die aktuellen Jahrestiefs den Kurs nach unten absichern. Der von uns am vergangenen Mittwoch vorgestellte Mini Future Long auf Volkswagen (WKN SE5PQQ) bleibt nach unserem Dafürhalten daher weiterhin aussichtsreich.



Tageschart: Volkswagen Vz. (in Euro)