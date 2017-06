Spotlight-Update: SAP

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Am vergangenen Mittwoch haben wir Ihnen im "Spotlight" einen Mini Future Long auf SAP (WKN SC0U19) vorgestellt. Dieser konnte seitdem um 9 Prozent zulegen. In charttechnischer Hinsicht bewegt sich die SAP-Aktie weiterhin in einem Aufwärtstrendkanal, dessen untere Begrenzungslinie aktuell bei etwa 91,50 Euro verläuft.



Tageschart: SAP (in Euro)