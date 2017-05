Spotlight-Update: MorphoSys

Richtig steil ging die Aktie von MorphoSys in den vergangenen Handelswochen. Vor sechs Wochen haben wir Ihnen im "Spotlight" einen Mini Future Long auf MorphoSys (WKN SE5PP3) präsentiert. Dieser konnte seitdem um 67 Prozent klettern. Aktuell aber befindet sich die Aktie von MorphoSys nach einer beachtlichen Kurs-Rally in einem kurzfristig überkauften Zustand. Eine Konsolidierung sollte daher in naher Zukunft nicht überraschen.



Tageschart: MorphoSys (in Euro)