Spotlight-Update: Klöckner & Co

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Um mehr als 5 Prozent konnte die Aktie des Duisburger Stahlhändlers Klöckner & Co am gestrigen Dienstag zulegen. Nach dem Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal wurde neues Kurspotenzial freigesetzt. Eine baldige Rückkehr in den zweistelligen Kursbereich ist nach unserem Dafürhalten gut möglich. Erst bei 10,81 Euro könnte die 200-Tage-Linie eine ernste charttechnische Hürde darstellen. Vor einer Woche haben wir Ihnen im "Spotlight" einen Mini Future Long auf Klöckner & Co (WKN UT63EU) vorgestellt. Dieser konnte seitdem um 3,5 Prozent zulegen.