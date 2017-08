Spotlight-Update: Fresenius

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für die Aktie von Fresenius auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals, welche der Gesundheitskonzern gestern verkündete, seien erwartungsgemäß solide gewesen, so die Analysten. Fresenius habe von der Quironsalud-Übernahme profitiert. Vor einer Woche haben wir Ihnen im "Spotlight" einen Mini Future Long auf Fresenius (WKN SE1NUM) vorgestellt. Dieser notiert aktuell in etwa auf Vorstellungsniveau. Die Aktie von Fresenius bewegt sich weiterhin in einem langfristigen Aufwärtstrendkanal, dessen untere Begrenzungslinie unlängst mit Erfolg getestet und somit bestätigt wurde.