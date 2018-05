Spotify: Volltreffer + 69%! Unser Einstiegskurs hat mal wieder gepasst!

Am 19.04. hatten wir im RuMaS Express-Service eine Trading-Idee mit Spotify präsentiert. Der Artikel dazu hatte den Titel: „Spotify: Die Entscheidung über Kursgewinne kommt jetzt! Aufpassen!“ Davor hatten wir bereits auf eine mögliche Trading-Chance mit dieser Aktie hingewiesen. Der Titel des Artikels war: „Spotify: Kann man jetzt schon einen Trade wagen? Wir versuchen es!“ Unser Einstiegskurs wurde aber noch nicht erreicht und wie man es an der Kursentwicklung sehen kann, war das auch gut so.





Unser Einstiegskurs hat gepasst, wie man das bisher an der Kursentwicklung sehen kann und alle, die unserem Börsentipp gefolgt sind, liegen mit 69% vorn und können den Trade gut in der Gewinnzone absichern und gelassen auf die Dinge warten, die da kommen. Die Gewinnchance hatten wir auf folgende Einschätzung gestützt: „Der Jahresumsatz soll sich in den letzten beiden Jahren um etwa 50% auf etwa 4 Mrd. Euro erhöht haben. Im Jahr 2016 lag der Verlust noch bei 539 Mio. Euro und 2017 sollen es schon 1,2 Mrd. Euro gewesen sein. Allein die Finanzierungskosten sollen nach einem Bericht der Zeit 974 Mio. Euro betragen haben. Wenn die enormen Kosten für die Finanzierung des Geschäftsmodells durch die Ablösung der Verbindlichkeit aus dem Emissionserlös jetzt wegfallen, könnte man auf die Idee kommen, dass das Geschäft rentabel gestaltet werden kann.“Diese Meinung haben offenbar viele Anleger mit uns geteilt und die Aktie zeigt einen Aufwärtstrend. Spotify geht aggressiv in den Markt und verbesserte gerade das Gratis-Angebot. Branchenkenner gehen davon aus, dass Spotify noch in diesem Jahr mehr Abo-Kunden in den USA haben könnte, als es sie bisher bei Apple gibt – und das sind immerhin 40 Millionen. Das sieht nach einem rasanten Wachstum aus. Mehr erfahren Sie – wie immer – wenn Sie den