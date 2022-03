Sport-Sponsorings von Krypto-Unternehmen: Anstieg von 1.110 %, immer mehr Vereine sehen auch Vorteile in Kryptowährungen

1.100 % mehr abgeschlossene Werbepartnerschaften zwischen Krypto-Unternehmen und Akteuren aus Sport (im Vergleich zu 2019)

85 % der Premier-League-Vereine haben bereits mindestens eine kommerzielle Vereinbarung mit Unternehmen aus Kryptowährungssektor

Immer mehr Vereine geben auch eigene Kryptowährungen, Fan-Token, heraus

Interesse für Krypto-Token bei Sportbegeistern besonders ausgeprägt

Im Jahr 2021 gab es 1.100 Prozent mehr abgeschlossene Werbepartnerschaften zwischen Akteuren aus dem Sportbereich und Krypto-Unternehmen als noch 2019. Doch damit nicht genug: aktuellen Prognosen zufolge ist das Ende der Fahnenstange noch längst nicht erreicht, bis 2026 soll die jährliche Investitionssumme von Unternehmen rund um Krypto, Blockchain und NFT um 778 Prozent auf 5 Milliarden US-Dollar ansteigen. Dies geht aus einer neuen Infografik von Block-Builders.de hervor.

Dabei beschränkt sich die Verflechtung längst nicht mehr ausschließlich auf Werbedeals. So sind zahlreiche Sportvereine, allen voran im Fußball, selbst Herausgeber von Fan-Token, so beispielsweise Manchester City (CITY), Paris Saint-Germain (PSG) oder Atletico Madrid (ATM). Beworben werden diese mit Slogans wie „sei mehr als ein Fan“, das Versprechen: Besitzer der Token können an Klub-Entscheidungen teilhaben, beispielsweise wenn es darum geht, welches Design das neue Trikot bekommt. Auch wenn das Phänomen um sich zu greifen scheint, sind viele noch skeptisch, befürchtet wird ein weiterer Ausverkauf des Sports.

Wie die Infografik aufzeigt, ist das generelle Interesse an Krypto-Token unter Sportfans allerdings überdurchschnittlich groß. 25 Prozent dieser geben an, sich für Bitcoin, Ethereum & Co. zu interessieren. Bei der Allgemeinbevölkerung sind es unterdessen mit 17 Prozent deutlich weniger. Nochmals größer ist der Anteil jener, die sich für Krypto-Token interessieren, im E-Sports-Bereich. Hier sind es 37 Prozent. Auch hierfür gibt es neben den Branchengrößen bereits zahlreiche spezifische Coins.

Sponsorings im Sportbereich werden, wie dargestellt, massiv ausgebaut, bei den Krypto-Unternehmen scheint das Geld locker zu sitzen. Gut möglich, dass sich dies auszahlt: besteht doch die Möglichkeit, sich bei einem extrem großen Publikum bekannt zu machen.



Block-Builders ist eine Nachrichten- und Informationsplattform, die Krypto-Interessenten und Anlegern Nachrichten, Analysen und Anleitungen anbietet. Die Block Builders GmbH hat ihren Geschäftssitz in Berlin.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.