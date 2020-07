Spitzenreiter Europa: Transaktionsvolumen bargeldloser Zahlungen steigt mit jährlich 18,7 % stärker als in den USA und China

Europa größter Wachstumsmarkt im Bereich digitaler Zahlungen

Wegen Corona: Anstieg bargeldloser Transaktionen von bis zu 48 % gegenüber Vorjahr

8 von 10 Fintech-Chefs sind der Meinung, dass Pandemie Geschäftsaussichten verbessert

In Deutschland nutzen mit 71,9 % überproportional viele Männer digitale Zahlungsmöglichkeiten

Im vergangenen Jahr wurden in Europa umgerechnet 666 Milliarden US-Dollar mit digitalen Zahlungen umgesetzt. Wie aus einer neuen Infografik von Kryptoszene.de hervorgeht, könnte dieser Betrag bis zum Jahr 2024 auf 1.572 Milliarden Dollar ansteigen, was einem jährlichen Wachstum von 18,7 Prozent entspricht. In China steige das Transaktionsvolumen hingegen um 17,2 Prozent. Ein deutlich geringeres Wachstum weise demnach die USA mit einem prognostizierten Anstieg von 13,1 Prozent auf.

Die Corona-Krise befeuert den Trend, gegenüber dem Vorjahr wurden in Deutschland bis zu 48 Prozent mehr bargeldlose Transaktionen getätigt. Zwar könnte die Veränderung lediglich temporär sein – allerdings zeigt die Infografik auf, dass 8 von 10 Fintech-Chefs der Meinung sind, dass die Pandemie die Geschäftsaussichten verbessere.

Unterdessen geht aus der Erhebung hervor, dass es hinsichtlich der Nutzer von digitalen Payment-Lösungen große länderspezifische Unterschiede gibt. So sind es in Deutschland mit 71,9 Prozent vor allem Männer, die jene Transaktionen nutzen. In China ist das Verhältnis hingegen deutlich ausgewogener. Im Reich der Mitte sind 52 Prozent der Nutzer männlich.

„Während in Deutschland und Europa verhältnismäßig wenige marktdominierende Tech-Giganten ansässig sind“, so Kryptoszene-Analyst Raphael Lulay, „ist es um den Bereich der digitalen Zahlungsabwickler besser bestellt. Fernab von Wirecard könnten zahlreiche europäischen Fintechs erheblich von dem Trend hin zu bargeldlosen Zahlungen profitieren“.

Hier geht es zum ausführlichen Beitrag mit weiteren interessanten Informationen und anschaulichen Infografiken:

https://kryptoszene.de/spitzenreiter-europa-transaktionsvolumen-bargeldloser-zahlungen-steigt-mit-jaehrlich-187-staerker-als-in-den-usa-und-china/



