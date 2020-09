Spitzenreiter Deutschland: Staat mit der höchsten Innovationsfähigkeit und den besten Bedingungen für Unternehmen und Start-ups

Weitere Suchergebnisse zu "UPS":

Deutschland belegt hinsichtlich der Standortattraktivität für Unternehmertum und Start-ups weltweit den ersten Platz. Wie aus einer neuen Infografik von Kryptoszene.de hervorgeht, hat die Bundesrepublik auch in anderer Hinsicht eine führende Position inne.

Deutschland erreicht bei dem Best Countries Ranking in puncto Voraussetzungen für Start-ups den höchstmöglichen Indexwert von 10. Auf Platz 2 bzw. 3 befinden sich Japan und die USA mit einem Score von jeweils 9,3. Der Wert setzt sich aus weltweiten Befragungen zusammen, wobei hierbei die informierten Eliten sowie Wirtschaftsentscheider überrepräsentiert sind.

Wie die Infografik aufzeigt, weist die Bundesrepublik auch den weltweit größten Leistungsbilanzüberschuss auf. Im Bereich Innovationsfähigkeit, so das Ergebnis einer Erhebung, belegt Deutschland ebenfalls den Spitzenplatz. Mit einem Score von 87,5 landet Deutschland hierbei sogar noch vor den Vereinigten Staaten von Amerika.

Auch künftig hat Deutschland noch eine Führungsrolle inne, so zumindest die Einschätzung der Bürger einer weltweit durchgeführten Umfrage. Auf die Frage, welche Länder oder Organisationen in der nächsten Dekade einen positiven Einfluss auf das Weltgeschehen haben werden, nannten 75 Prozent Deutschland. Damit liegt die Bundesrepublik sogar noch vor Institutionen und Organisationen wie den Vereinten Nationen, Weltbank oder NATO.

„Deutschland wird international hochgeachtet und sogar eine Führungsrolle zugeschrieben“, so Kryptoszene-Analyst Raphael Lulay. „Die Deutschen neigen hingegen häufig dazu, die Bedeutung kleinzuspielen. Dabei zeigt die Erhebung deutlich, dass die Bundesrepublik in zahlreichen Bereichen tonangebend ist“.

