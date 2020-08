Spitzen Bohrergebnisse und komplette Projektübernahme! Es geht vorwärts!

Nach einem Wochenplus von zeitweise mehr als 5 % im Gold und etwa 19 % im Silber ist erst einmal durchschnaufen angesagt. Durchschnaufen bei den Unternehmen hingegen gibt es scheinbar nicht, denn diese liefern nach wie vor hervorragende Arbeitsleistungen ab, wie die entsprechenden Mitteilungen zeigen!

Treasury Metals erbohrt 173,8 Gramm pro Tonne Gold

Bei den letzten Bohrmetern der kurz vor dem Ende der Bohrkampagne auf dem Topprojekt ‚Goldlund‘ des kanadischen Edelmetall-Explorers Treasury Metals Inc. (ISIN: CA8946471064 / TSX: TML) geht es noch einmal richtig zur Sache. Wie das Unternehmen mitteilte, stieß man auf einen extrem hohen Goldgehalt mit 173,8 g/t über 1 m in nur 73 m Tiefe!!!

Bisher wurden fünf Bohrungen im Rasterabstand von 50 m auf dem nordöstlichen Teil des Ressourcenareals niedergebracht, die die Vererzungen in diesem Bereich bestätigen sollen. Die bisherigen Bohrungen deuten mit Gehalten von bis zu 5 g/t Gold sogar an, dass auch der östliche Teil hochgradig mineralisiert ist!

Quelle: Treasury Metals



Darüber hinaus konnte man die Streichlänge der hochgradigen Mineralisierung auf 600 m ausdehnen, wobei man aus geologischer Sicht nun fast sicher ist, dass es in noch alle Richtungen weitere Funde geben wird.



Die Bohrungen auf den ‚Goldlund Zonen 2 und 3‘ bestätigten darüber hinaus auch, dass die Geologie vor Ort gleichermaßen strukturiert ist wie auf den ‚Hauptzonen 1 und 7‘.



Nachdem bisher insgesamt 48 Bohrungen über 8.569 m niedergebracht wurden, konnte festgestellt werden, dass nicht nur die Hauptzonen mineralisiert sind, sondern auch zwischen den Zonen mineralisierte Bereiche auf ihre Erforschung warten.



‚Goldlund‘ demonstriert mit diesen absoluten Spitzengehalten eindeutig seine Wertigkeit, die schon deshalb nicht hoch genug bewertet werden kann, da sich das Projekt nur rund 2 km vom voll genehmigten Hauptprojekt ‚Goliath‘ entfernt befindet. Der ersparte Genehmigungsprozess für eine Produktion und die direkte Nachbarschaft zu ‚Goliath‘ führt für das Unternehmen zu unglaublichen Kosteneinsparungen und Synergieeffekten für die kommende Weiterentwicklung und spätere Produktion!



Die Bohrungen wurden noch von First Mining Gold Corp. durchgeführt, da der Abwicklungsprozess der First Mining Übernahme durch Treasury Metals noch bis etwa Ende August 2020 dauert. Grund dafür sind die Einholung der behördlichen Genehmigungen für den Deal sowie die noch ausstehende Genehmigung der kanadischen Börse.

https://www.youtube.com/embed/D7waWiqsO9o

Fazit:

Da für das Projekt ‚Goliath‘ in absehbarer Zeit die Entscheidung zum Aufbau einer Produktionsstätte erwartet wird, erweist sich das Projekt ‚Goldlund‘ als ideale Ergänzung für einen noch besseren Start! Denn die vereinte Power von ‚Goldlund‘ und ‚Goliath‘ wird sich nicht nur auf die Wirtschaftlichkeit der Produktion auswirken, sondern dem Unternehmen Treasury Metals einen wesentlich höheren Stellenwert am Markt bescheren.



Skeena Resources übernimmt ‚Eskay Creek‘ komplett

Es ist geschafft! Der kanadische Spitzenexplorer Skeena Resources Ltd. (ISIN: CA83056P8064 / TSX-V: SKE) hat mit Barrick Gold Corporation als Verkäufer den 100 %igen Erwerb des Topprojektes ‚Eskay Creek‘ in Kanada´s berühmten ‚goldenen Dreieck’ schriftlich fixiert!

Das war ein wichtiger Schritt, denn seit November 2019 hat Skeena Resources mit vier Bohrgeräten mit überragenden Erfolgen am Projekt gebohrt. Ziel der Bohrungen war es, die historisch hohen Mineralisierungswerte zu bestätigen. Und mit 14,82 g/t Goldäquivalent über 31,30 m – nur als Beispiel neben weiteren ausgezeichneten Bohrresultaten – zeigte das Projekt sein spitzenmäßiges Potenzial für hochgradige Gold- und Silberfunde.

Für Vorstand Walter Coles Jr. ein sehr erfreulicher Moment, da er bereits jetzt davon ausgeht, ‚Eskay Creek’ als hochgradige Gold-Silber-Mine wieder in Betrieb nehmen zu können. Neben allen Vorteilen der 100 %igen Eigentümerschaft freut es ihn zudem, dass Barrick Gold mit einem Aktienanteil 12,4 % nun ein wichtiger Skeena Resources Aktionär ist.

Natürlich ist der Abschluss der Vereinbarung ein gewaltiger Meilenstein in der Skeena Resources-Unternehmensgeschichte, es wird allerdings noch bis zum 4. Quartal 2020 dauern, bis alle behördlichen Formalitäten abgeschlossen sein werden.

https://www.youtube.com/embed/hGRYj44YYD8

Fazit:

Mit der Rechtssicherheit durch die schriftliche Übernahmevereinbarung und die bisher bereits erzielten Erfolge auf dem Projekt ist es jetzt nur noch eine Frage der Zeit bis der Markt den Unternehmenswert von Skeena Resources nach oben korrigiert.

