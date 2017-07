Spitfire Materials – In der Erfolgsspur

Der australische Goldexplorer Spitfire Minerals (WKN A0M6KQ / ASX SPI) hat ein ereignis- und erfolgreiches Quartal hinter sich. Mit der Übernahme der privaten Admiral Gold fing alles an.

Denn mit Admiral Gold übernahm Spitfire in den zurückliegenden drei Monaten gleich zwei aussichtsreiche Goldprojekte namens Alice River und Mulwarrie. Und für deren Erkundung verfügt man nach einer, mit der Akquisition durchgeführten Finanzierung, über 4,5 Mio. AUD nun erst einmal über ausreichende Mittel.

Mit der Übernahme von Admiral Gold kamen zudem zwei anerkannte Rohstoffexporten an Bord. Die Herren Neil Biddle und John Young, die entscheidend an der positiven Entwicklung der Lithiumgesellschaft Pilbara Minerals (WKN A0YGCV) beteiligt waren, die mittlerweile kurz vor der Errichtung einer Mine steht, stehen Spitfire als Direktoren zur Verfügung und Herr Young hat zudem die Rolle des Managing Director übernommen.

GOLDINVEST.de konnte bereits ein erstes, aufschlussreiches Interview mit Herrn Young führen:

[youtube:MjAqpC_PRec]

Spitfire hatte zu diesem Zeitpunkt auf dem von Admiral übernommenen Mulwarrie-Projekt bereits ein erstes Bohrprogramm abgeschlossen, das wenig später exzellente Ergebnisse lieferte. Unter anderem wies das Unternehmen 30 Meter mit 16,87 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) ab 53 Meter, inkl. 4 Meter mit 118 g/t Au sowie 17 Meter mit 19,96 g/t Au ab 53 Meter und 12 Meter mit 2,65 g/t Au ab 65 Meter nach!

Das zweite Projekt aus der Übernahme von Admiral Gold namens Alice River weist ebenfalls enormes Potenzial auf. Denn von dort liegen vielversprechende historische Bohrergebnisse vor – unter anderem wurden bis zu 110,99 Gramm Gold pro Tonne über einen Abschnitt von 4 Metern Länge sowie 40,67 Gramm Gold pro Tonne über 6 und 67,29 Gramm Gold pro Tonne über 5 Meter erbohrt.

Im Mai wurde Alice River deshalb mit aeromagnetischen Überflügen erfasst. Ziel von Spitfire war es dabei, geeignete Bohrregionen zu definieren. Dies gelang, sodass das Unternehmen nun ein rund 5.000 Meter umfassendes Bohrprogramm geplant hat.

Auch auf dem Goldprojekt England in der Region Laverton konnte Spitfire im abgelaufenen Quartal Bohrziele identifizieren. Hier will das Unternehmen auf dem Gebiet um das Bohrloch ENR022, in dem über 5 Meter Länge 5 Gramm Gold pro Tonne entdeckt worden waren, mit Hilfe von so genannten Rückspülbohrungen die Ausdehnung der vorhandenen Vererzung testen.

Spitfire verfügt darüber hinaus noch über zwei weitere Projekte, darunter ein Manganprojekt, die im zweiten Quartal aber nicht im Fokus standen. Wir glauben, dass sich das Unternehmen auch weiterhin vor allem auf die Projekte Mulwarrie und Alice River konzentrieren sollte und wird. Denn dort sehen wir das größte Potenzial. Wir werden die Leser von GOLDINVEST.de auf dem Laufenden halten.



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien des angesprochenen Unternehmens halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen einer dritten Partei, die im Lager der Spitfire Materials steht, und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.