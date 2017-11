Spielwarenhändler Vedes emittiert Anleihe

Die jüngst von der Vedes AG emittierte Unternehmensanleihe (WKN: A2GSTP) wurde an der Börse Stuttgart rege gehandelt. Die neue Anleihe wird mit 5,0 Prozent p.a. verzinst und läuft bis 17.11.2022. Der Emittent hat ein Kündigungsrecht ab dem 17.11.2020 zu 101,0 Prozent und ab dem 17.11.2021 zu 100,5 Prozent. Die Mindeststückelung liegt bei 1.000 Euro nominal.Der Pressemeldung nach soll der Emissionserlös von 20 Millionen Euro voraussichtlich der vorzeitigen Refinanzierung der 7,125 Prozent Schuldverschreibung 2014/2019 und der Finanzierung strategischer Projekte dienen.Gegründet von 14 Spielwarenhändlern als traditionelle Einkaufsgenossenschaft im Jahr 1904 ist die Vedes AG (Vereinigung Deutscher Spielwarenhändler) heute die führende Handelsorganisation für Spiel, Freizeit und Familie in Europa und zählt zu den wichtigsten Fachhandelsunternehmen im deutschsprachigen Raum und hält einen Spitzenplatz bei Spielwaren in Europa. Die Geschäftstätigkeit umfasst den Großhandel mit Spiel-, Baby- und Freizeitartikeln, die Zentralregulierung des Wareneinkaufs und die Erbringung von zusätzlichen Dienstleistungen für ihre Kunden. Mit "VEDES" und "SPIELZEUG-RING" bietet die VEDES-Gruppe zwei eigenständige Retailmarken. VEDES nimmt mit einem Marktanteil von 18% (2016) eine führende Stellung im deutschen Spielwarenmarkt ein. Die Markenbekanntheit liegt bei Familien mit Kindern bei über 65%.