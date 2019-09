Auch Italien schlitterte jüngst durch eine Regierungskrise, an deren absehbaren Ende nun eine völlig andere Politik stehen wird als die bisherige, insbesondere in Bezug auf die Themen EU und Migration. Der gerade noch so amtierende Innenminister Salvini hatte den Bogen überspannt und wird nun voraussichtlich erst einmal auf der Oppositionsbank landen. Salvini hatte seine Popularität bei den Italienern vermutlich schon richtig eingeschätzt, was er dabei aber übersah, dass ihn eben diese Popularität und mögliche Neuwahlen für alle anderen Parteien extrem gefährlich machten. Weder wollte die politische Konkurrenz deutliche Stimmengewinne der Lega riskieren, noch mochte irgendjemand wohl so richtig als zwangsläufig farbloser Kollege neben ihm im Kabinett Platz nehmen. Der kleinste gemeinsame Nenner eines neuen Kabinetts ist also „Stoppt Salvini!“ und der trägt so lange, so lange Salvini noch Potenzial hat. Die eigentliche Lehre aus Italien ist aber eine andere: Mit ein und demselben Wahlergebnis schaffen es die Parteien zwischen einer rechtspopulistischen und einer linken Regierung – sowie allen Schattierungen dazwischen – im Prinzip jede Regierung herzustellen. Das sagt letztlich auch etwas über den Wert einer Wählerstimme in der Parteiendemokratie aus.