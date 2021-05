Spielerisch zur Rendite

Das Leben ist ein Spiel. Das ist nicht bloß ein Slogan eines bekannten Sportwettenanbieters. Jeder Mensch liebt Spiele – vom Versteckspiel als Kind bis zum Schachspiel als Erwachsener.

Quelle: Cláudio Luiz Castro, unsplash.com

Mit der Digitalisierung verlagert sich nun Vieles ins Internet. Das Coronavirus hat diesen Trend noch verstärkt.

Kein Wunder also, dass etwa der deutsche Markt für digitale Spiele 2020 deutlich zugelegt hat. Der Gesamtumsatz mit Hard- und Software sowie dazugehörigen Online-Diensten stieg laut Marktforscher GfK um 32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt stiegen die Erlöse der Branche in Deutschland 2020 auf gut 8,5 Milliarden Euro – von 6,5 Milliarden Euro im Jahr 2019. Im vergangenen Jahr spielten laut Statista 34 Millionen Deutsche zumindest gelegentlich Computer- und Videospiele. Besonders spannend: Gespielt wird in jeder Generation. Das Durchschnittsalter der Gamer ist mittlerweile auf mehr als 37 Jahre angestiegen, im Jahr 2014 waren die Spieler im Durchschnitt noch 31 Jahre alt. Inzwischen sind 15 Prozent aller Gamer mindestens 60 Jahre alt.

Fabian Dreher ist überzeugt, dass sich der Trend zum Online Gaming fortsetzen wird. Wieso also nicht ein wikifolio zum Thema bauen? In Online Gaming und E-Sports vereint Dreher die Aktien vorrangig großer Spielehersteller, die er für qualitativ hochwertig und vertrauenswürdig hält. Sie sollen bestenfalls auch in Rezessionszeiten profitabel sein.

+210,0 % seit 23.11.2015

+18,0 % 1 Jahr

0,77× Risiko-Faktor

EUR 355.805,67 investiertes Kapital

uva DE000LS9LG87 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Benchmarks für Intraday nicht verfügbar2016201820200200400-200 Freitag, 18. Dez. 2015 -1,04 % NASDAQ-3,42 % KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 23,6 ProzentDisclaimer − Wichtiger rechtlicher Hinweis

