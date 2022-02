Spezialchemiekonzern Wacker auf Einstiegsniveau?

Die Aktie des Münchner Spezialchemie-Konzerns Wacker Chemie (DE000WCH8881) markierte Anfang November 2021 bei 175 Euro ein 10-Jahres-Hoch und überstieg damit im Verlauf kurzzeitig den bisherigen Höchststand vom Januar 2018. Höchstpreise für Polysilikone und Silikone hatten 2021 Rekordgewinne ermöglicht; steigende Energiekosten und ausgeweitete Produktionskapazitäten sprechen jedoch nach Ansicht der SG-Analysten dafür, dass die Ergebnisse gegen Ende des ersten Halbjahres unter Druck geraten könnten. Auf dem aktuellen Kursniveau von 127 Euro ist der Titel bereits entsprechend günstiger bewertet (KGV ca. 11,5) – mit Zertifikaten lassen sich Strategien umsetzen, die deutlich defensiver als das Direktinvestment sind.

Discount-Strategie mit 13 Prozent Puffer (Juni)

Schließt die Wacker-Aktie am 17.6.22 oberhalb des Caps von 120 Euro, dann erzielen Anleger mit dem Discount-Zertifikat der BNP Paribas mit der ISIN DE000PF9GLM5 beim Kaufpreis von 110,53 Euro einen maximalen Gewinn von 9,47 Euro oder 24,4 Prozent p.a.; andernfalls erhalten sie eine Aktie.

Bonus-Strategie mit 25 Prozent Puffer (Juni)

Das Capped-Bonus-Zertifikat von HSBC mit der ISIN DE000TT5Q5T0 zahlt bei Fälligkeit am 24.6.22 den Höchstbetrag von 132 Euro, sofern die Aktie bis zum 17.6.22 niemals die Barriere bei 96 Euro verletzt. Beim Kaufpreis von 122,12 Euro liegt die maximale Rendite bei 9,88 Euro oder 22,8 Prozent p.a. Bei Verletzung der Barriere erfolgt ein Barausgleich. Attraktiv: Das Zertifikat gibt’s mit einem Abgeld über 4 Prozent günstiger als die Aktie.

Einkommensstrategie mit 8,5 Prozent Kupon (Dezember)

Die Aktienanleihe der LBBW mit der ISIN DE000LB2XK64 zahlt unabhängig von der Kursentwicklung bei Fälligkeit am 23.12.22 einen Kupon von 8,5 Prozent p.a. Durch den Kaufkurs weit unter pari (aktuell 95,50 Prozent) steigt die Rendite auf 14,4 Prozent p.a., wenn die Aktie am Bewertungstag 16.12.22 oberhalb des Basispreises von 120 Euro notiert. Andernfalls erfolgt die Lieferung von 8 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 120 Euro, Bruchteile in bar).

ZertifikateReport-Fazit: Wacker Chemie ist einem breiten Portfolio an Silikonen, Polysilikonen, Polymeren und Biosolutions in einer Vielzahl von Wachstumsbranchen unterwegs – und entsprechend sensibel für konjunkturelle (Preis-)Schwankungen. Die Produkte eignen sich daher für risikobewusste Anleger, die auf der Suche nach attraktiven Seitwärtsrenditen mit Sicherheitspuffer sind.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wacker Chemie-Aktien oder von Anlageprodukten auf Wacker Chemie-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen