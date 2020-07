Spezial-Einblick: Global Fashion Group (WKN: A2PLUG)

Vor ziemlich genau einem Jahr startete die Global Fashion Group den Gang an die Börse. Der Emissionspreis für die Aktien des Onlinehändlers für Mode- und Lifestyleprodukte betrug 4,50 Euro. Mit vier Online-Portalen ist das Unternehmen in Australien und Neuseeland, Indonesien und den Philippinen, Ukraine und Russland sowie in Südamerika vertreten.



Die Entwicklung der Aktie verlief für eine Neuemission verheerend. Bis zum April 2020 fiel der Wert bis auf 1 Euro. Auf diesem niedrigen Niveau fanden sich jedoch wieder Käufer, die auf die Zukunft des Modehandels im Internet setzen, welcher auch gerade durch die Corona Pandemie immer attraktiver wird. In dieser Handelswoche konnte erneut reges Kaufinteresse für die Global Fashion Group Aktien festgestellt werden. Die Aktien kletterten um 30% auf aktuell 3,50 Euro.

