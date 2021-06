Spekulativ attraktiv: Volatilitätsstrategien auf FACC

Weitere Suchergebnisse zu "Facc":

FACC (ISIN AT00000FACC2) ist ein österreichischer Luftfahrtzulieferer mit einem chinesischen Mehrheitsaktionär (55 Prozent Aviation Industry Corporation of China Ltd.) und unterteilt seine Aktivitäten in die drei Bereiche Aerostructures (Leichtbaukomponenten), Engines & Nacelles (Optimierung von Triebwerken) und Cabin Interiors (Erstausstattung und Refurbishments). Kunden sind unter anderem Airbus und Boeing sowie die chinesische Comac. FACC hat stark unter Covid-19 gelitten und gehört zu den heißeren „Reopening-Plays“: Die Volatilität ist entsprechend hoch – das führt zu attraktiven Konditionen für Anleger, die spekulative Positionen zu managen wissen.

Discount-Strategie mit 10 Prozent Puffer (September)

Beim Discount-Zertifikat mit der ISIN AT0000A2F7A2 der RCB errechnet sich aus dem Preis von 8,33 Euro ein Puffer von knapp 10 Prozent. Aus dem Höchstbetrag (Cap) von 9 Euro ergibt sich eine Renditechance von 0,67 Euro oder 29,3 Prozent p.a. Schließt die Aktie am Bewertungstag 17.9.21 unter dem Cap, erhalten Anleger einen Barausgleich in Höhe des Schlusskurses.

Discount-Strategie mit 15 Prozent Puffer (März)

Längere Laufzeit für mehr Sicherheitspuffer: Das Discount-Zertifikat mit der ISIN AT0000A2PWA8 bringt ganze 15 Prozent Puffer. Aus der Differenz von Cap bei 9 Euro und dem Preis von 7,85 Euro errechnet sich ein maximaler Gewinn von 1,15 Euro oder 19,3 Prozent p.a., sofern die Aktie am 18.3.22 auf oder über dem Cap schließt, andernfalls gibt’s einen Barausgleich.

Bonus-Strategie mit 28 Prozent Puffer (März)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der RCB (ISIN AT0000A2PTY4) ist mit einem Bonusbetrag und Cap von 10,30 Euro ausgestattet. Sofern die Barriere bei 6,60 Euro bis zum Bewertungstag (18.3.22) niemals verletzt wird, erhalten Anleger den Bonus- und Höchstbetrag. Beim Kaufpreis von 8,91 Euro liegt der maximale Gewinn bei 1,39 Euro, was einer Rendite von 15,6 Prozent p.a. entspricht. Attraktiv: Die Strategie handelt mit Abgeld ca. 3,5 Prozent günstiger als die Aktie. Barausgleich am Laufzeitende.

ZertifikateReport-Fazit: Die FACC-Aktie gehört mit einer Marktkapitalisierung von 430 Mio. Euro zu den Small Caps und auch durch die Branchenzugehörigkeit zu den volatileren Werten. Eine Zertifikatestrategie kann daher – richtig dosiert – eine interessante Portfoliobeimischung für spekulativ ausgerichtete Anleger sein, die auf seitwärts tendierende Kurse setzen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von FACC-Aktien oder von Anlageprodukten auf FACC-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen