Spektakulär: MegumaGold erwirbt weiteres Land direkt an Touquoy-Goldmine

Damit hatte wohl niemand gerechnet! Die kanadischemeldete am gestrigen Freitag nach Börsenschluss spektakuläre Neuigkeiten. Der „kleine“ Goldexplorer sicherte sich nämlich weitere Claims mit einer Gesamtfläche von 761 Hektar direkt an der Touqouy-Goldmine von St Barbara (WKN 851747)!Damit verfügt MegumaGold jetzt über eine kontinuierliche Landposition, die die Liegenschaften des Projekts Touquoy West mit den Ländereien von Meguma in der Nähe der Goldlagerstätte Beaver Dam von St Barbara verbindet!Warum das so hervorragende Neuigkeiten sind? Weil MegumaGold nun über Zugriff auf das gesamte Gebiet hat, das sich entlang und innerhalb des strukturellen Vererzungskorridors Moose River - Beaver Dam - Fifteen Mile Stream erstreckt, den St Barbara nur den „Moose River Corridor“ nennt. Und sowohl die Lagerstätte von St Barbaras Touquoy-Goldmine als auch die Goldlagerstätte Beaver Dam liegen innerhalb dieses Korridors, was entscheidend für die Entscheidung St Barbaras war, den Vorbesitzer Atlantic Gold Mitte dieses Jahres für 722 Mio. CAD zu übernehmen!Das Unternehmen beginnt jetzt mit der Zusammenstellung der Ergebnisse historischer, geochemischer und geophysikalischer Untersuchungsergebnisse für dieses Gebiet, um das Potenzial auf eine schnelle Entwicklung von Bohrzielen abzuschätzen.Theo Van der Linde, President von MegumaGold, zeigt sich hocherfreut, dass es dem Unternehmen gelungen ist, sich diese Ländereien zu sichern, direkt als diese verfügbar wurden. Denn deren strategische Lage innerhalb bzw. angrenzend an den Moose River Corridor von St Barbara verschaffe dem Unternehmen eine neue Explorationschance nur rund 4,2 Kilometer nordnordöstlich der Touquoy Goldmine.Seit MegumaGold Ende 2017 die ersten Claims mit einer Gesamtfläche von 62.985 Hektar erwarb, hat man die Landposition um mittlerweile fast 70% ausgebaut und hält nun Claims, die sich über insgesamt 107.114 Hektar erstrecken. Damit hält MegumaGold die größte Landposition zur Goldexploration in dem noch nicht ausreichend erkundeten Gold-Camp in Nova Scotia, in dem St Barbara mit einer Goldproduktion von 93.000 Unzen für 2019 auf der Touquoy-Mine den Weg bereitet. Auf dem konsolidierten Moose River-Projekt verfügt St Barbara jetzt über Goldreserven von 1,877 Mio. Unzen! Wir glauben, dass MegumaGold mit dem gestern gemeldeten Erwerb der Flächen, die an das Gebiet von St Barbara bzw. der Touquoy-Mine grenzen, einen weiteren Coup gelandet hat. Stimmen die Annahmen des Unternehmens zur Geologie des Gebiets, könnte sich dieser Schritt die (gold-) richtige Entscheidung sein. Zumal die ersten Ergebnisse der Probenentnahme auf dem Touquoy West-Projekt von MegumaGold, die erst vor Kurzem hereinkamen (wir berichteten), bereits interessante Bodenanomalien auswiesen.Wir sind gespannt, wie die Märkte am Montag auf diese unserer Ansicht nach spektakulären Neuigkeiten reagieren und werden die Leser von GOLDINVEST.de selbstverständlich auf dem Laufenden halten!Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.Gemäß §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der MegumaGold Corp. halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen einer dritten Partei, die im Lager der MegumaGold Corp. steht, und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag und diese dritte Partei entlohnt die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu MegumaGold Corp., womit ein Interessenkonflikt gegeben ist. Diese Dritte Partei kann Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von MegumaGold Corp. profitieren. Dies ist/wäre ebenfalls ein eindeutiger Interessenkonflikt.