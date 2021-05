Spectrum Markets führt inidvidualisierbare Stop-Order-Funktionalitäten ein

Spectrum Markets, der paneuropäische Handelsplatz für verbriefte Derivate, hat aktuell eine Stop-Order-Funktionalität mit individualisierten Eigenschaften eingeführt.

Die Stop-Order-Funktion von Spectrum bietet Investoren zwei Vorteile im Vergleich zu anderen Handelsplätzen. Spectrum nutzt die Präsenz von Market Maker Quotes im Orderbuch als Trigger für Stop Orders, anstelle des üblicherweise verwendeten Last Traded Price. Dies bedeutet, dass Orders auch bei geringem Handelsvolumen sicher und zu fairen Ausführungskursen ausgelöst werden können.



Eine zweite Besonderheit erlaubt es Anlegern, die Seite des Orderbuchs auszuwählen, die ihre Stop Order auslösen soll. Spectrum Markets ist einer der ersten Handelsplätze, der diese Funktion einführt. Sowohl Stop Buy- als auch Stop Sell (Loss) Orders können durch den Offer- oder Bid-Kurs getriggert werden. Dies eröffnet Investoren mehr Optionen und Handelsstrategien.



Stop Buy und Stop Sell Orders können entweder als Stop Market Order oder als Stop Limit Order erteilt werden. Stop Market Orders werden zum besten verfügbaren Preis mit der verfügbaren Liquidität ausgeführt. Das bedeutet, dass sie möglicherweise teilweise ausgeführt werden. Stop Limit Orders werden ausgeführt, wenn ihr Limitpreis erreicht ist.



Eren Eraslan, Head of Product Innovation bei Spectrum Markets: „Die neuen maßgeschneiderten Stop-Order-Optionen unterstützen unsere angeschlossenen Broker dabei, ihren Retailkunden neue Funktionalitäten anzubieten. Diese Innovation beweist einmal mehr, dass wir den Handel mit verbrieften Derivaten mit neuen Impulsen versehen.“



Spectrum Markets ist ein paneuropäischer Handelsplatz, auf dem Privatanleger über ihre Broker in strukturierte Produkte investieren können. Die auf der Plattform erhältlichen Produkte sind in den folgenden Ländern verfügbar: Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Schweden, Norwegen, die Niederlande, Irland und Belgien.

