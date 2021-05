Spectrum Markets führt Sentiment-Indikator SERIXTM ein

Über 54 Mio. verbriefte Derivate im April über die Plattform gehandelt

SERIXTM zeigt die europaweite Stimmung der Privatanleger

Positiver Stimmungstrend bei europäischen Indizes, Baisse beim S&P 500

Gold weiterhin beliebt, Fortsetzung der neunmonatigen Aufwärtsbewegung

Frankfurt, 11. Mai 2021: Spectrum Markets, der paneuropäische Handelsplatz für verbriefte Derivate, veröffentlicht seine April-Zahlen: 54,4 Millionen verbriefte Derivate wurden gehandelt, wobei 36 % der Trades außerhalb der traditionellen Handelszeiten (d.h. zwischen 17:30 und 9:00 MEZ) stattfanden.

82,9 % aller gehandelten verbrieften Derivate entfielen dabei auf Indizes, 11,8 % auf Währungspaare und 5,3 % auf Rohstoffe. Die drei meistgehandelten Indizes waren der DAX (23, 1%), OMX 30 (23 %) und S&P 500 (14 %).

Zum besseren Verständnis, welche Basiswerte bei Privatanlegern im Fokus stehen und wie die Anleger zu diesen Märkten eingestellt sind, hat Spectrum Markets den Spectrum European Retail Investor Index (SERIXTM) entwickelt. Dieser neue Index nutzt die europäischen Handelsdaten der Börse, um die Stimmung der Anleger gegenüber den aktuellen Entwicklungen an den Finanzmärkten zu analysieren und zu beleuchten.

Der Index wird monatlich ermittelt, indem der Anteil aller Trades mit fallender Tendenz von den Trades mit steigender Tendenz abgezogen wird. Hieraus ergibt sich ein Wert (auf 100 berechnet), der die Stärke und Tendenz der Anlegerstimmung widerspiegelt:

SERIXTM = (% Trades mit steigender Tendenz - % Trades mit fallender Tendenz) + 100

Als Trades mit steigender Tendenz gelten Käufe von Long-Instrumenten und Verkäufe von Short-Instrumenten. Trades mit fallender Tendenz sind Verkäufe von Long-Instrumenten und Käufe von Short-Instrumenten. (Eine detaillierte Methodik und ein Beispiel finden Sie hier).

Betrachtet man die drei beliebtesten Basiswerte im April, so zeigen die SERIXTM-Daten, dass sich die Stimmung der Privatanleger für den DAX verbessert hat. Das Stimmungsbarometer bewegt sich mit einem Wert von 101 in den bullishen Bereich, im Februar und März lag der Wert bei 97 bzw. 93.

Der OMX 30 blieb im April mit einem Wert von 94 bearish, obwohl sich die Stimmung bei diesem Index seit Jahresbeginn, wo sich der Wert bei 90 und 91 bewegte, positiv entwickelte. Währenddessen war die Stimmung rund um den S&P 500 stark rückläufig und sank im April auf 90. Dies stellt den niedrigsten Wert seit August 2020 dar.

Gold blieb im April mit einem SERIXTM-Wert von 107 beliebt und setzte damit seinen Trend seit August letzten Jahres fort, als die positive Stimmung zwischen 102 und 111 lag. Mit einem SERIXTM-Wert von 94 und 106 legte auch die Stimmung in Bezug auf den CAC 40 und den MIB im April zu. Im Februar und März lagen die Werte der beiden Indizes noch bei 85 und 88 bzw. 96 und 91.

„Indizes für sich genommen vermitteln nicht die Gesamtstimmung. Sie reflektieren lediglich die aktuellen Marktbewegungen. Der SERIXTM ist ein zusätzliches Messinstrument, das auch das Sentiment des Marktes widerspiegelt. Wir können derzeit beobachten, dass sich Indizes und SERIXTMin unterschiedliche Richtungen bewegen. Dies deutet auf einen Stimmungsumschwung hin, der vor einem Turnaroundereigniss auftreten könnte“, erklärt Michael Hall, Head of Business Development bei Spectrum Markets.

