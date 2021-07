Spectrum Markets: Handelsvolumen wächst im zweiten Quartal um 86 Prozent

182 Mio. gehandelte verbriefte Derivate in Q2/2021 zu 98 Mio. im Vorjahr

Anhaltend dynamische Geschäftsentwicklung

Meistgehandelte Basiswerte waren OMX 30, DAX 30 und S&P 500



Spectrum Markets, der paneuropäische Handelsplatz für verbriefte Derivate, hat seine neuesten Unternehmenszahlen veröffentlicht. Diese zeigten eine anhaltend positive Dynamik in der Geschäftsentwicklung. Das Handelsvolumen stieg im zweiten Quartal um 86 % im Vergleich zum Vorjahr. Von April bis Juni wurden 182 Millionen verbriefte Derivate gehandelt. Und damit 98 Millionen mehr als im Vorjahreszeitraum, was das anhaltend starke Wachstum des Unternehmens unterstreicht.

Ein Blick auf die erste Hälfte dieses Jahres zeigt mit einer Zunahme des Handelsvolumens um 146 % im Vergleich zum Vorjahr eine nochmals höhere Steigerung. „Ein starkes und nachhaltiges organisches Wachstum zu erreichen, ist weiterhin eine unserer obersten Prioritäten. Daher ist es großartig zu sehen, wie weit wir seit dem letzten Jahr gekommen sind“, kommentiert Nicky Maan, CEO von Spectrum Markets, die aktuellen Unternehmenszahlen. „Unser paneuropäisches 24/5-Handelsangebot hat sich als enorm populär erwiesen, da die europäische Privatanlegergemeinschaft immer größer und anspruchsvoller wird. Zudem haben wir eine Reihe von spannenden neuen Entwicklungen für die kommenden Monate in Planung.“

Im 2. Quartal 2021 fanden 34,2 % der individuellen Trades außerhalb der traditionellen Handelszeiten statt (d.h. zwischen 17:30 und 9:00 MEZ). 85,1 % dieser Aktivität entfielen auf Indizes, 8,9 % auf Währungspaare und 6 % auf Rohstoffe, wobei die drei meistgehandelten Basiswerte OMX 30 (28 %), DAX 30 (23,6 %) und S&P 500 (11,4 %) waren.

