SpeakEasy Cannabis Club: Fällt jetzt der Widerstand? Achtung - nur für Zocker!

Nach einem Allzeithoch im Mai 2018 mit einem Kurs von 1,10 Euro hat sich die Aktie verabschiedet und ist in mehreren Etappen bis auf etwa 0,26 Euro abgestiegen. Bei diesem Kurs gab es im Dezember 2018 eine Gegenbewegung nach oben und es wurden in wenigen Monaten fast 200% Kursgewinn geschrieben. Davon konnten auch die Abonnenten der RuMaS Trading-Tipps partizipieren und gleichzeitig hatten wir darauf hingewiesen, dass SpeakEasy Cannabis Club nichts für „Normal-Anleger“ ist, sondern nur für Trader und Anleger, die einen kleinen Teil ihres Trading-Kapitals hoch spekulativ einsetzen.

Bei anderen Börsendiensten sah das manchmal anders aus… Jetzt wird sich nach den Kursverlusten herausstellen, ob das Tief der letzten Tage bei etwa 0,32 Euro eine Unterstützung wird und sich eine Trendwende ergibt. Die Chartindikatoren haben sich zwar wieder etwas erholt, aber die nötigen Umsätze fehlen derzeit noch. Sollte der Fahrstuhl weiter nach unten geben, droht ein Absturz bis in den Bereich von 0,20 Euro. Bei einer merkbaren Gegenwehr kann jetzt aber auch ein Long-Trade mit einem schönen Gewinn lauern. Was passiert, werden wir in den nächsten Tagen erleben.

