Sparkassen-Kunden und Sparer – aufgepasst!

Am Aktienmarkt gilt wie im Fußball – Jung und dynamisch ist gut, doch Erfahrung und etwas Ruhe zahlt sich am Ende auch aus. Deshalb sagen Studien, dass Rentner gut abschneiden aber auch ältere Damen - siehe hier. Da aber noch längst nicht alle bei uns sind, aber viele sicher zuhause sitzen, traurig den Tagesgeldkontoauszug ansehen und sagen “was soll ich denn mit meinen Geld machen, es liegt bei der Sparkasse rum?” wollen wir einmal mehr Produktgattungen, Investmentmöglichkeiten und Anlageinstrumente kurz und prägnant vorstellen – und das immer wieder, natürlich nicht nur für die älteren Leser, sondern auch für die jungen! Heute kümmern wir uns um Fremdwährungsanleihen, exotische Optionsscheine und Memory-Expresszertifikate.

Denn eines ist noch sicherer als Norbert Blüms Rente;-) – die Zinsen bleiben noch eine ganze Zeit lang unten! “Sag mal, Du hast doch mal was von diesen ETF-Dingern erzählt, wie funktioniert das nochmal und ist das auch halbwegs sicher?” “Euer Portal ist ja ganz o.k, aber ehrlich gesagt verstehe ich ganz oft nur Bahnhof, was ist`n so ne Aktienanleihe, funktioniert das wie ne Unternehmensanleihe?” “Das ist ja gut und schön mit Deinen Depots aber ich hätte gerne fünf bis sechs Prozent Rendite im Jahr, Risiko will ich aber auch nicht. Was soll ich denn machen?” “Meinst Du, dass der Draghi die Zinsen weiter so niedrig hält – dann muss ich nämlich doch in Aktien gehen, auf ein Prozent auf dem Tagesgeld habe ich keine Lust”.





Das wären also die Fragen, liebe täglichen Besucher und Leser von Feingold Research, das ist ebenso eine Auswahl von Aussagen meiner Freunde und Bekannten in den letzten Monaten und Jahren, die eigentlich beim Thema Aktien, Investieren, Fonds oder Zertifikate nichts hören und nichts sehen wollen. Mittlerweile hat allerdings viele beim Blick auf den Kontoauszug die Erkenntnis erreicht, “etwas tun zu müssen”. Deshalb werde ich heute einmal etwas “anders” erklären, wie die Produkte funktionieren, über die wir an dieser Stelle berichten und die wir analysieren – die erfahrenen Besucher dürfen sich diesen Beitrag natürlich sparen, wir fangen hier ganz unten an;-). (Wir bieten Ihnen auch Woche für Woche frische Webinare – melden Sie sich gerne hier an).