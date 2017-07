Sparkasse? Besser dreimal hinschauen!

Liebe Leser von Feingold Research, in diesem Beitrag machen wir es ganz kurz. Denn jeder darf sich seine eigene Meinung bilden. In den letzten Monaten baten uns einige Freunde und Bekannte, mal einen Blick in ihre Depots zu werfen – vorzugsweise geerbt von der Oma oder übertragen von den Eltern. Erstaunlich – bei Sparkassenkunden fanden sich oft Anleihekonstruktionen auf so schöne Basiswerte wie Air Berlin oder HSH Nordbank.

In der Lehman-Krise hatten Sparkassenkunden gern Papiere von Lehman im Depot. Alles merkwürdig. Deshalb – lieber dreimal nachdenken und vielleicht einmal diesen Beitrag der Kollegen von Frontal21 ansehen. Uns blieb das Lachen im Halse stecken. Unsere eigenen Erfahrungen mit Tests in den Sparkassen fallen übrigens ähnlich aus. Hier geht es zum sehenswerten Video.