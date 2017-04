Sparer – keine Zinsen, dafür jetzt Gebühren

Man könnte unserem Portal nun manches unterstellen, aber sicher nicht, dass wir in den letzten Jahren für überteuerte Finanzprodukte, Gebührenmodelle oder die Sparkassen im Speziellen Partei ergriffen hätten. Nein, was auf unserem Portal erwähnt wird oder besprochen wird, das würden wir theoretisch auch selbst kaufen. Bei einem Autohaus mag das kaum ein Qualitätsmerkmal sein in Zeiten, in denen für unseren Geschmack fast alle Autos irgendwie o.k sind. Aber bei Finanzprodukten gibt es noch immer extrem teure Ware, einiges, das kaum einen Mehrwert liefert – man denke nur an das Konto bei der Sparkasse oder 95 Prozent aller aktiven Investmentfonds, die primär den Fondsmanagern und deren Lifestyle dienen. Jetzt ist die Nachricht steigender Gebühren auch beim Sparer angekommen – nach dem Motto, wenn es keine Zinsen gibt, dann wenigstens teure Gebühren –. Unserezeigt, wo man Geld sparen kann und wer gerade passende Aktionen fährt.

Anschauen können Sie sich zudem die neuen Anleihen der IKB – zum 21.04 emittiertman dort eine Inflationsanleihe sowie drei festverzinsliche Anleihen. Die Anleihen können bis einschließlich 19. April 2017, 13:00 Uhr ab einer Stückelung von 1.000 € gezeichnet werden. Nach der Emission können Anleger die Anleihen im Freiverkehr der Börse Frankfurt sowie im Primärmarkt der Düsseldorfer Börse handeln.

Inflationsanleihe: Mindestverzinsung zuzüglich Inflationsrate

Mit der fünfjährigen IKB Inflationsanleihe 04/2022 erhalten Anleger im ersten Laufzeitjahr einen fixen Kupon von 1,25 % p.a. In den Laufzeitjahren zwei bis fünf setzt sich die Zinszahlung aus einem festen Kupon von 0,25 % p.a. zuzüglich der Inflationsrate zusammen. Ermittelt wird die Inflationsrate anhand der prozentualen Veränderung des Harmonisierten Verbraucherpreisindex ohne Tabakwaren (HVPI ex Tabak) für die Euro-Zone im jeweiligen jährlichen Beobachtungszeitraum. Zum Laufzeitende erfolgt die Rückzahlung des Nennbetrags.

Stufenzinsanleihen: steigende Zinszahlungen innerhalb der Laufzeit

Während der dreijährigen Laufzeit steigen die jährlichen Kupons der IKB Stufenzinsanleihe 04/2020 von 1,10 % im ersten Jahr auf 1,40 % im dritten Jahr an. Bei der IKB Stufenzinsanleihe 04/2025 erhöhen sich die jährlichen Zinszahlungen innerhalb der acht Laufzeitjahre von 1,70 % im ersten Laufzeitjahr auf 2,50 % im letzten Laufzeitjahr. Bei beiden Stufenzinsanleihen wird Anlegern der Nennbetrag zum Laufzeitende zurückgezahlt.

Festzinsanleihe: konstante jährliche Kuponzahlungen

Bei der IKB Festzinsanleihe 04/2022 erhalten Anleger während der fünfjährigen Laufzeit feststehende Kuponzahlungen von jährlich 1,65 %. Zum Laufzeitende erhalten die Anleger den Nennbetrag der Anleihe zurück.

