Spannung vor Fed & Quartalszahlen

1. Volkswagen (WKN 766403)

Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett ist heute die Aktie des Wolfsburger VW-Konzerns. Die VW-Aktien legen in einem eher schwachen Marktumfeld rund 0,5% zu. Ähnlich wie andere Auto-Aktien notiert VW damit auch auf der Gewinner-Seite im DAX.



2. TUI (WKN TUAG00)

Auch der zweite rege gehandelte Wert kommt aus Niedersachen: Der Hannoveraner TUI-Konzern muss auf Wochensicht rund 11% abgeben und verliert heute über 4,5% an Wert. Steigende Corona-Fallzahlen, Ungewissheit in Bezug auf die Delta-Variante und der überraschende Weggang des TUI-Deutschland-Chefs Marek Andryszak belasten die Aktie.



3. BioNTech (WKN A2PSR2)

Hohe Umsätze auf dem Stuttgarter Börsenparkett verzeichnen unsere Händler auch in den Papieren von BioNTech. Die Aktie notiert zum Mittag nahezu unverändert. Gestern legte der Impfstoff-Verpackungshersteller Gerresheimer gute Zahlen vor. Der MDAX-Konzern, der die Behälter für entsprechende Impfstoff-Dosen herstellt, konnte einen Gewinnsprung vermelden.