Spannung vor DAX 40-Bekanntgabe

Die Spannung steigt: Am Abend werden die zehn neuen Mitglieder des DAX 40 bekanntgegeben. Alles, was Sie zum neuen DAX wissen müssen, erfahren Sie in unserem aktuellen Aktien weekly. Für Euphorie sorgt die anstehende Bekanntgabe auf dem Börsenparkett vorerst nicht – der DAX notiert am Freitag nahezu unverändert bei rund 15.850 Punkten.