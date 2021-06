Spannung vor CureVac-Hauptversammlung

1. Lufthansa (WKN 823212)

Unter den meistgehandelten Werten auf dem Stuttgarter Börsenparkett finden sich am Donnerstag die Papiere von Deutschlands größter Fluggesellschaft Lufthansa wieder. Die Aktie gewinnt rund 0,5% und notiert knapp unter der 10 Euro-Marke.



2. CureVac (WKN A2P71U)

Für Spannung bei Anlegern könnte die für 14 Uhr geplante Hauptversammlung von CureVac sorgen. Wie im Vorfeld bekannt wurde, wird der Gründer des Unternehmens, Ingmar Hoerr, nun doch nicht wie geplant für den Aufsichtsrat kandidieren. Die Aktie verliert im Vorfeld der HV 0,8%.



3. Daimler (WKN 710000)

Rund 1,6% im Plus notiert am Donnerstag die Aktie der Daimler AG. Am Morgen legte die US-Investmentbank JP Morgan eine neue Studie vor und beließ in dieser die Daimler-Aktie mit einem Kursziel von 100 Euro auf „overweight“. Aktuell notieren die Papiere bei rund 80 Euro.