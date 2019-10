Spannende Zukunft – mit den richtigen Rohstoffen

Wieder einmal macht Elon Musk von sich Reden, diesmal mit einem globalen Internetdienst, der vom All aus die Welt mit Internet versorgen soll





Tausendsassa Elon Musk (CEO von Tesla und SpaceX) bastelt an seinem Starlink Satelliten-Internet. 60 Satelliten sind bereits in der Umlaufbahn und er besitzt die Genehmigung weitere 12.000 Satelliten loszuschicken. Mit weiteren 30.000 will er weltweit für Internetempfang sorgen und das bis spätestens 2030. Die Idee ist zwar nicht neu, aber die Satelliten von Musk sind rund 60mal näher an der Erdoberfläche als die der Konkurrenten.





Tesla hat übrigens gerade einen neuen Auslieferungsrekord bezüglich seiner Elektroautos gemeldet. Die Elektromobilität nimmt Fahrt auf. Auch der große Versanddienst Amazon will bis 2022 rund 10.000 Fahrzeuge mit Strom auf der Straße haben. Bis 2030 sollen alle 100.000 elektrisch unterwegs sein. An Rohstoffen brauchen die Elektrofahrzeuge mehr Kupfer als herkömmliche Fahrzeuge und sie brauchen Kobalt in ihren Lithium-Ionen-Batterien.







Das Kobalt besitzt zum Beispiel First Cobalt mit seinem Iron Creek-Kobaltprojekt in Idaho. Auch eine Kobaltraffinerie gehört der Gesellschaft, sie ist die einzige zugelassene primäre Kobalt-Raffinerie in Nordamerika. Diese soll ab 2021 das Material Dritter verarbeiten und Kobalt herstellen. An der Inbetriebnahme und der Erweiterung der Anlage wird bereits gearbeitet.







Kupfer ist das Geschäft von Copper Mountain Mining. An der jährlich etwa 90 Millionen Pfund Kupferäquivalent produzierenden Copper Mountain Mine ist die Gesellschaft zu 75 Prozent beteiligt. Aber auch in Australien ist Copper Mountain auf Kupfersuche. Das Eva-Kupferprojekt (genehmigt und entwicklungsbereit) in Queensland konnte aktuell mit einer Erhöhung der Mineralressourcen punkten. Gemessen und angezeigt schlummern auf dem Projekt rund 2,1 Milliarden Pfund Kupfer.







