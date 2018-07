Spanien besorgt sich 7 Milliarden frisches Kapital

Eine neue Staatsanleihe von Spanien ist seit dem 29. Juni in Stuttgart handelbar. Das Papier mit der WKN A192X6 hat ein Emissionsvolumen von 7 Milliarden Euro und ist mit 1,400% verzinst. Die kleinste handelbare Einheit beträgt 1.000 Euro. Der Zinslauf startete am 3. Juli, die nächste Zinszahlung erfolgt am 30. Juli. Die Anleihe wird zum 30.07.2028 zurückbezahlt und ist vom Emittenten nicht kündbar.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.