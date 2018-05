Späte Erholung an der Wall Street verleiht DAX Aufwind

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

- Von Holger Scholze, Börse Stuttgart TV News Redaktion -Nach der starken Vorstellung am Mittwoch und den leichten Kursrückgängen am Donnerstag legen die Kurse am deutschen Aktienmarkt heute wieder zu. So notiert der DAX aktuell bei 12.725 Punkten mit 0,3 Prozent im Plus.Unterstützung kommt von der Wall Street, wo der Dow Jones Industrial gestern bis zum Handelsschluss zuvor erlittenen Tagesverluste aufholen konnte.Im Zuge des Befreiungsschlags am Mittwoch, als der DAX erstmals seit Anfang Februar wieder über der charttechnisch wichtigen 200-Tage-Linie schloss, hatte eine Reihe von Anlegern wieder beherzt zu Aktien gegriffen. Die Marke gilt als Indikator für den längerfristigen Trend und kann als Unterstützung, aber auch als Widerstand wirken.Die Berichtssaison setzt sich derweil mit den Quartalszahlen der beiden DAX-Konzerne BASF und BMW fort.Zudem informieren noch viele weitere Unternehmen aus dem MDAX, dem TecDAX und dem SDAX über ihren Geschäftsverlauf zum Jahresauftakt.Am Nachmittag dürfte die Aufmerksamkeit dann wieder in Richtung der USA gehen, wo die Arbeitsmarktdaten für den Monat April vorgelegt werden. Der Aufschwung dürfte sich fortgesetzt haben, weshalb sich der Blick der Anleger vor allem auf die Lohnentwicklung konzentriert. Deren Dynamik könnte Auswirkungen auf die Zinsentscheidungen der US-Notenbank (Fed) haben.Der Chemiekonzern BASF sowie der Autobauer BMW haben im ersten Quartal den starken Euro zu spüren bekommen. Dennoch bestätigten beide Unternehmen ihre Jahresziele.Der Spezialchemiekonzern Lanxess hingegen traut sich für das Gesamtjahr nun mehr zu, was Anleger mit einem Kursaufschlag von sechs Prozent honorieren. Für das erste Quartal meldete der MDAX-Konzern sowohl Zuwächse beim Umsatz als auch beim Gewinn. Bei der Prognose für die “neue Lanxess” wird das Kautschuk-Gemeinschaftsunternehmen Arlanxeo beiseite gelassen, da es ab dem zweiten Quartal separat ausgewiesen wird.Zahlen legten auch die MDAX-Unternehmen Jungheinrich, Rheinmetall und GEA sowie Rhön-Klinikum und DIC Asset aus dem SDAX vor.Der im TecDAX notierte österreichische Technologiekonzern S&T verdoppelte im ersten Quartal dank einer besseren Auftragslage und Sparmaßnahmen seinen Gewinn. Zugleich wurden die Jahresprognosen bekräftigt.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.