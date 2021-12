Southern Silver Exploration: Neue Option für Edelmetallprojekt in New Mexico

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Gerade erst veröffentlichte Southern Silver Exploration Southern Silver Exploration Corp. (TSX-V: SSV, WKN: A12BX1, ISIN: CA8438142033) einen aktualisierten technischen Bericht samt Ressourcenupdate für sein mexikanisches Flaggschiffprojekt „Cerro Las Minitas“, da treffen schon wieder neue News von der anderen Seite der Grenze ein. Wie das Unternehmen am Dienstag meldete, wurde mit dem derzeitigen US-amerikanischen Projekteigner Bull Mountain Resources LLC ein Optionsabkommen unterzeichnet, das den Erwerb der 100-prozentigen Beteiligung an der Gold-Silber-Ganglager-Liegenschaft „Hermanas“ regelt. Dort hatten Probenentnahmen seitens beider Parteien bereits vielversprechende Mineralwerte nachgewiesen. Mit dem neuen Areal erweitert Southern Silver seine Explorationsmöglichkeiten im US-Bundesstaat New Mexico. Eine interessante Entwicklung für Anleger, zumal die Bohrarbeiten auf dem bereits vorhandenen, nahegelegenen Goldprojekt „Oro“ zeitig im kommenden Jahr starten sollen und so Synergien geschaffen werden können.

„Hermanas“, gelegen im südwestlichen New Mexico, ist nur ungefähr 40 Kilometer von „Oro“ entfernt – ein Katzensprung, der im Hinblick auf die Exploration beider Gebiete logistische, finanzielle und organisatorische Vorteile mit sich bringen dürfte. „Oro“ ist eine Porphyr-Kupfer/ Skarn/ Karbonat-Ersatzlagerstätte. Im Januar 2022 soll dort ein umfangreiches Explorations-Bohrprogramm starten. Wie Lawrence Page, der Vorstandsvorsitzende von Southern Silver kommentierte, weist das neue Projekt „Hermanas“ Möglichkeiten zu fruchtbaren Synergien mit „Oro“ auf. „Hermanas“ kann kostengünstig erkundet werden, während zugleich die Erforschung und Erschließung von „Oro“ weitergetrieben wird.

„Hermanas“: Gold und Silber in Adern

„Hermanas“ setzt sich aus 83 Ganglager-Mutungen zusammen. Das Areal wird vom Bureau of Land Management (BLM) verwaltet, das ist eine dem US-Innenministerium unterstellte Behörde, welche die Lizenzen für Projekte zur Rohstoffförderung vergibt. Die Claims stecken ein etwa vier mal drei Kilometer messendes Gebiet mit epithermalen Quarzgängen ab. Weite Teile des Geländes sind von flachem Schwemmland mit sachter Topografie bedeckt.

Attraktive Werte aus Probenentnahmen

Von Bull Mountain durchgeführte Untersuchungen an 151 Oberflächenproben hatten in sieben Samples Werte von mehr als 4 ppm Gold ermittelt, wobei der Top-Wert bei 30,1 ppm Gold lag. Weitere zweiundzwanzig Proben ergaben mehr als 30 ppm Silber (Spitzenwert: 4.790 ppm Silber).

Southern Silver hatte seinerseits neun Proben genommen, um die Oberflächenmineralisierung zu bestätigen. Tatsächlich zeigten sieben dieser Kontrollen anomale Gehalte an Edelmetall. Die Highlights lagen bei 6,7 ppm Gold beziehungsweise 150 ppm Silber (entnommen von einer historischen Minenhalde) sowie 4,6 ppm Gold und 56 ppm Silber aus einer auffällig gebänderten Quarz-Karbonat-Ader.

Aktuell werden detaillierte geologische Kartierungen durchgeführt und weitere Proben entnommen. Aufgefunden wurden bislang nur historische und oberflächliche Bohrlöcher am Südrand der Aderzone. Diese Löcher sind jedoch weit entfernt von den bei erwähnten aktuellen Probeentnahmen identifizierten besten Bereichen.

Die Details der Optionsvereinbarung

Der Deal mit Bull Mountain sieht vor, dass Southern Silver binnen eines Sechsjahreszeitraums 182.555 USD in Form von gestaffelten erweiterte Mindestlizenzgebühren („advanced minimum royalty (AMR)“) leistet, um die 100-prozentige Beteiligung an „Hermanas“ zu erwerben. Dies unterliegt den einbehaltenen Nettohüttenertrags-Lizenzgebühren („net smelter return royalties“).

Nach der Optionsausübung wird Southern Silver AMR-Zahlungen von 50.000 USD jährlich für die einbehaltene NSR-Lizenzgebühr von 2 Prozent auf Claims und 0,5 Prozent NSR auf die Produktion anderer Grundstücke innerhalb eines Interessengebiets leisten. Bei kumulativen Lizenzzahlungen in Höhe von 10 Millionen USD werden die 2 Prozent Lizenzgebühren auf 1 Prozent und die 0,5 Prozent Lizenzgebühren auf null herabgesetzt.

Die Gebühren für die Anmeldung der Mutungen hatte Southern Silver bereits rückerstattet.

Über Southern Silver Exploration Corp.

Die Southern Silver Exploration Corp. ist ein Explorer von Edel- und Basismetallen. Geschäftsgegenstand sind Erwerb, Exploration und Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten (direkt oder via Joint-Venture-Beziehungen). Das Unternehmen der Manex Resource Group aus Vancouver exploriert als Vorzeigeprojekt das Silber-Blei-Zink-Projekt „Cerro Las Minitas” im mexikanischen Bundesstaat Durango. „Cerro Las Minitas“ liegt in der „Faja De Plata“, einer Region, die für einige Weltklasse-Mineralvorkommen bekannt ist. Für dieses Projekt wird aktuell eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA-Studie: preliminary economic assessment) vorbereitet. Ziel ist es, das Projekt zu einer hochgradigen und erstklassigen Mine weiterzuentwickeln.

In den südlichen USA liegt das ebenfalls zu 100 Prozent unternehmenseigene Porphyr-Kupfer-Gold-Projekt „Oro“, mit einem großen vererzten System aus der Periode der laramischen Orogenese. Dort gibt es einige bohrfertige Porphyr-, Skarn- und distale Goldziele. Auf „Oro“ wird in Kürze eine Explorationskampagne starten. Das nahegelegene Projekt „Hermanas“ ist nunmehr die neueste Ergänzung des aktuellen Portfolios.

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen derhanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von derhanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter derhanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.