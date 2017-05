Southern Lithium - Experten sind vom Cruz-Projekt beeindruckt

Am heutigen Dienstag kommen interessante Neuigkeiten von Southern Lithium (WKN A2DF61 / TSX-V SNL). Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit Millennial Lithium (WKN A2AMUE / TSX-V ML) an der Entwicklung des Cruz-Lithiumprojekts im Pocitos-Salzbecken. Die Region in Südamerika ist für ihre bedeutenden Lithiumressourcen sehr bekannt. Jüngst zeigten bereits die Ergebnisse geophysikalischer Untersuchungen Top-Ergebnisse. Mit diesen Untersuchungen bereitet Southern Lithium weitere Explorationsbohrungen vor.



Das Bohrprogramm wird wichtige News für die Kanadier bringen, deren Aktienkurs heute Vormittag deutlich im Plus liegt. Auf Tradegate gewinnt der Aktienkurs von Southern Lithium mehr als ein Viertel an Wert auf 0,258 Euro. Die Aufwärtsbewegung der Tage zuvor gewinnt damit merklich an Schwung, was nicht zuletzt an einer Kette guter Nachrichten der Gesellschaft liegt. Zuletzt konnte Southern Lithium die Verpflichtung von Miguel Ángel Tobar Corriales für den Beirat der Gesellschaft melden. Der Fachanwalt und Ingenieur ist ein bestens vernetzter, namhafter Experte in Lateinamerika, was für die Kanadier vor allem bei rechtlichen Aspekten im Genehmigungsprozess wertvoll sein wird.



Genehmigung für Cruz-Bohrprogramm in Kürze zu erwarten





Heute veröffentlichte Nachrichten von Southern Lithium unterstreichen die Entwicklung der Aktie, auf die die Börse mehr und mehr aufmerksam wird – ein ganz wichtiger Faktor für die noch unentdeckte Rohstoffaktie! Jüngst haben Analysten zweier Researchhäuser das Cruz-Lithiumprojekt gemeinsam mit Vertretern der beiden Projektpartner besucht. Unternehmensangaben zufolge sollen diese sich vom Projekt und seiner Technik beeindruckt gezeigt haben.Auch die Nachrichten, die es für die Börsenexperten zu dem argentinischen Lithiumvorkommen zu hören gab, sind gut. Zum einen geht die Gesellschaft davon aus, binnen weniger Wochen die Genehmigung für das anstehende Cruz-Bohrprogramm zu erhalten. Bisher verlaufe der Genehmigungsprozess völlig problemlos und bereits in rund drei Wochen, damit noch im Mai, könnte es grünes Licht geben. Bis zu fünf Wochen dauert der Vorgang üblicherweise. Mit Hidrotec wurde von den Unternehmen bereits ein Bohrunternehmen beauftragt, das Bohrgerät steht bereit, es kann also schnell losgehen, sobald die Behörden ihr Ok geben.Finanziert werden die Bohraktivitäten von Southern Lithium weiter über das laufende Private Placement von Aktien und Optionsscheinen, die im Duett ausgegeben werden. Das Volumen der Privatplatzierung hatte das Rohstoffunternehmen jüngst um 60 Prozent auf 1,6 Millionen Dollar erhöht.