Southern Cross landet Monstertreffer! Ab jetzt erscheint alles möglich [...]

Die ‚Victorianischen Goldfelder‘ im australischen Bundesstaat Victoria blicken auf eine lange und äußerst erfolgreiche Gold-Historie zurück. Scheinbar wird an diese Erfolge jetzt weiter angeknüpft!

nicht nur dass in den ‚Victorianischen Goldfeldern‘ im Jahr 1869 eines der größten Goldnuggets der Welt gefunden wurde, mit einem Gewicht von unglaublichen 72,01 Kilogramm und einem Gehalt von 2.315,5 Unzen Gold, wurden in den Jahren von 1851 bis 1869 die dortigen Goldfelder auch als ertragreichstes Goldgebiet entdeckt und entwickelt. Als hier die höchsten Goldmengen der Welt produziert wurden, setzte ein regelrechter Goldrausch ein, an dem alle aus nah und fern partizipieren wollten.

Und genau in dieser Gegend ist auch die Southern Cross Ltd. tätig, die sich mehrheitlich im Besitz von Mawson Gold (A2QA2M) befindet. Vorgestern legte das Unternehmen von seinem 100 % eigenen ‚Sunday Creek‘-Projekt Bohrergebnisse vor, die wirklich spektakulär sind und das Potenzial haben, auch rund 150 Jahre nach dem ersten Goldrausch einen neuen einzuleiten.





Volltreffer mit Weltklasseniveau!





Dass der Boden auf ‚Sunday Creek‘ immer noch extrem goldhaltig ist, zeigen die verkündeten Bohrergebnisse auf eindrucksvolle Weise. Das jetzt verkündete Bohrloch stellt jedoch alles bisher Dagewesene in den Schatten, mit spektakulären 3,9 g/t Goldäquivalent (AuEq), beziehungsweise 3,2 g/t Au (Gold) und 0,4 % Sb (Antimon), über eine unglaubliche Länge von 119,2 m in nur 106,8 m Tiefe, einschließlich 64,0 m mit 3,0 g/t AuEq für 2,7 g/t Au und 0,2 % Sb, ab 110,7 m Tiefe in denen noch über 39,0 m 6,8 g/t AuEq für 5,2 g/t Au und 1,0 % Sb ab 179 m Tiefe enthalten sind.

Dabei lohnt sich auch ganz besonders ein Blick auf die weiteren Highlights des Bohrlochs, welche in Form eines „Dreierpacks“ ebenfalls an die guten alten „Bonanza-Zeiten“ erinnern. Denn rekordverdächtige 20,3 g/t AuEq (17,7 g/t Au und 1,6 % Sb) über 5,1 m ab 160,5 m und 32 g/t AuEq (26,2 g/t Au und 3,7 % Sb) über 2,3 m ab 184 m sowie 22,3 g/t AuEq (14,7 g/t Au und 4,8 % Sb) über 5,2 m ab 189,9 m sind bärenstarke Gehalte über gute Strecken und das auch noch absolut oberflächennah!

Extrem begeistert von diesen außergewöhnlichen Bohrerfolgen ist auch Ivan Fairhall, der CEO von Mawson Gold, der sagte:

„Dieses Bohrloch spricht für sich selbst in Bezug auf die Qualität der Entdeckung ‚Sunday Creek‘ und ist ein herausragendes Merkmal sowohl für das Projekt selbst als auch für die ‚Victorianischen Goldfelder‘ in Bezug auf Strecken und Gehalte. Und die dabei beobachtete Kontinuität bedeutet weiteres, sehr gutes Potenzial für Southern Cross sein Projekt.“





Noch weitere hochkarätige Bohrerfolge!





Weitere TOP-Treffer lieferten auch die Bohrlöcher SDDSC031 und SDDSC032, welche ebenfalls die herausragende Mineralisierung von ‚Sunday Creek‘ eindrucksvoll unterstreichen, mit 4,9 g/t AuEq (3,9 g/t Au und 0,6 % Sb) über 17,3 m ab einer Tiefe von 214,4 m und 4,6 g/t AuEq (3,9 g/t Au und 0,5 % Sb) über 9,8 m ab 55,5 m Tiefe!

Aktueller Bohrstand mit maximalem Potenzial





Insgesamt zehn Bohrlöcher über 2.278 m wurden auf ‚Sunday Creek‘ innerhalb der letzten drei Monate gebohrt. Von sieben Bohrungen wurden die Ergebnisse bereits vorgelegt, wobei alle Bohrungen Weltklasse-Mineralisierungen enthalten. Aber dennoch scheint das Potenzial bei weitem noch nicht ansatzweise ausgeschöpft zu sein, denn die Mineralisierungen sind sowohl in der Tiefe als auch entlang des Streichs weiterhin offen.

Darüber hinaus besteht ein 10 km langer mineralisierter Trend, der sich über das Bohrgebiet hinaus erstreckt, an dem allerdings noch nie eingehende Explorationsbohrungen durchgeführt wurden. Das weitere Potenzial auf dem insgesamt 3.300 Quadratkilometer großen Areal ist daher enorm, allerdings aktuell noch nicht ansatzweise zu beziffern.

Hierzu verdeutlichte Ivan Fairhall:

„Wir freuen uns sehr über den anhaltenden Erfolg auf ‚Sunday Creek‘ und halten dieses Projekt für eine der besten Entdeckungen in den Goldfeldern von Victoria.

Unser Unternehmen ist gut finanziert, um die Bohrungen fortzusetzen und wir freuen uns auf weitere Analyseergebnisse, die die Entdeckung ‚Sunday Creek‘ weiterentwickeln werden. In der Zwischenzeit konzentriert sich Mawson Gold auf sein erstes Bohrprogramm auf ‚Skelleftea‘ in Schweden und auf die ‚PEA‘-Studien, um den Wert seiner vermuteten Ressource von einer Million Unzen Goldäquivalent auf ‚Rajapalot‘ in Finnland zu untermauern.“





Fazit:

Mawson Gold (A2QA2M) und seiner Tochtergesellschaft Southern Cross stehen im wahrsten Sinne des Wortes goldene Zeiten bevor. Die neuen unglaublichen Bohrtreffer lassen vermuten, dass nun wieder wirklich alles möglich ist, auch eine Komplettübernahme des Unternehmens! Denn mit Kirkland Lake Gold zum Beispiel ist ein Branchenriese bereits in den ‚Victorianischen Goldfeldern‘ vertreten, der die legendäre ‚Fosterville‘-Goldmine betreibt. Es liegt also nahe, dass man dieses TOP-Projekt mit einem weiteren Monster-Asset erweitern will.

Auch die extrem günstige Unternehmensbewertung von Mawson, mit gerade einmal rund 40 Mio. Euro, dürfte aufgrund der Sensationstreffer und der weiterhin hervorragenden Aussichten den institutionellen Anlegern nicht mehr lange verborgen bleiben.

Bei der ganzen Euphorie sollte zudem nicht vergessen werden, dass nicht nur der Wert der Beteiligung von Mawson Gold an Southern Cross mit jedem weiteren Bohrerfolg steigt, sondern auch Mawson Gold selbst mit seinem finnischen ‚Rajapalot‘-Projekt über ein Weltklasse-Asset verfügt, für das noch in diesem Jahr eine ‚PEA‘ vorgelegt werden soll.

Die nächste Zeit wird also wieder extrem spannend und mit einem massivem Newsflow „gespickt“ sein. Und in dieser spannenden Zeit könnte Mawson Gold (A2QA2M) eine Neubewertung erfahren, bei der nun Alles möglich erscheint!





Quellen für Grafiken und Bilder: Mawson Gold, Southern Cross Ltd. und https://stock.adobe.com/de/

