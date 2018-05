Sonova-Aktie: Prognose nach Vorliegen der GJ17/18-Zahlen leicht korrigiert - Neues Kursziel - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Sonova Holding":

Zürich (www.aktiencheck.de) - Sonova-Aktienanalyse von Aktienanalystin Carla Bänziger von Vontobel Research:

Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Sonova-Aktie (ISIN: CH0012549785, WKN: 893484, Ticker-Symbol: PHBN, SIX Swiss Ex: SOON, Nasdaq OTC-Symbol: SONVF).

Für das GJ18/19 belasse die Analystin ihre EPS-Prognose unverändert. Für die Jahre danach senke sie ihre Schätzwerte jedoch um ca. -4% pro Jahr, dies deshalb, weil sie die künftige Margenentwicklung nun etwas zurückhaltender einschätze. Bei der EBITA-Marge gehe sie noch immer von einem Plus von ca. 70 Bp. pro Jahr aus. Die entscheidende Frage dürfte sein, wie sich Sonovas Einzelhandelsgeschäft entwickeln und wie das Unternehmen mit künftigen Marktveränderungen umgehen werde.

Die Produktlancierung per Ende 2018 müsse ein Erfolg sein, wenn sich der Aktienkurs weiter nach oben bewegen solle. Die Analystin habe den Eindruck, dass der aktuelle Kurs das bestehende Aufwärtspotenzial bereits weitgehend widerspiegle.

Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt ihr “hold“-Rating für die Sonova-Aktie. Das Kursziel sei von CHF 180,00 auf CHF 173,00 gesenkt worden. (Analyse vom 23.05.2018)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

Kurzprofil Sonova:

Sonova (ISIN: CH0012549785, WKN: 893484, Ticker-Symbol: PHBN, SIX Swiss Ex: SOON, Nasdaq OTC-Symbol: SONVF) ist einer der drei größten Hersteller von Hörsystemen weltweit, Marktführer in der drahtlosen Kommunikation für audiologische Anwendungen und Anbieter professioneller Lösungen zum Schutz des Gehörs. Die Produkte werden unter den Marken Phonak, Unitron Hearing, Lappere, Hansaton, Island Hearing, iHear, Lyric 2 und Better Hearing vertrieben. (23.05.2018/ac/a/a)