Sonova-Aktie: Einzelhandel weist in H2 weiterhin ein schwaches organisches Wachstum aus - Aktienanalyse

Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Sonova-Aktie

Der Konzernumsatz habe mit CHF 2.645,9 Mio. knapp unter den Erwartungen gelegen (VontE: CHF 2.671,6 Mio., Konsens: CHF 2.668,4 Mio.). Dies entspreche einem organischen Wachstum von 3,8% und einem Wachstumsbeitrag der Übernahmen von 9,0%. Der Umsatz mit Hörgeräten von Drittanbietern habe die Erwartungen übertroffen. Der Umsatz im Einzelhandelsgeschäft sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben und habe in GJ 17/18 ein organisches Wachstum von 1,0% erreicht. Das Geschäft mit CochleaImplantaten entwickle sich wieder gut, für das H2 habe ein Wachstum von 8,6% in Lokalwährung gemeldet werden können. Das Wachstum sei erneut Nachrüstungen und Zubehör zu verdanken gewesen.

Die Bruttomarge sei mit 70,6% eine positive Überraschung gewesen (VontE: 70,0%, Konsens: 70,5%). Ohne Einmalkosten von CHF 19,2 Mio. (VontE: CHF 15,0 Mio.) habe das EBITA bei CHF 551,6 Mio. gelegen. Dies entspreche einer Marge von 20,8% und liege über den Analysten- und den Konsenserwartungen von 1,5% bzw. 2,8%.

Die Geschäftsleitung gehe für das GJ 18/19 von einem Umsatzwachstum von 3 bis 5% (organisch) und 2 bis 4% (in Lokalwährung) und einem EBITA-Wachstum von 6 bis 9% in Lokalwährung gegenüber einem bereinigten EBITA 2017/18 aus. Bänziger erwarte ein Wachstum in Lokalwährung von 3,3% (5,1% organisch, -1,8% durch Übernahmen), der Konsens von 4,4% in Lokalwährung (4,9% bzw. -0,5%). Erwartetes EBITA-Wachstum 9% (VontE) und 6% (Konsens).

Wenngleich sich der Umsatz etwas schwächer entwickelt habe als erwartet, habe das Unternehmen auf der Kostenseite gute Arbeit geleistet, was ein höheres EBITA und einen besseren Reingewinn zur Folge gehabt hätten als zuvor angenommen. Die Unternehmensvorgabe für den Umsatz sei recht verhalten, weshalb es einige Korrekturen nach unten geben könnte. In Bezug auf die Rentabilität rechne die Analystin allerdings nicht mit größeren Anpassungen.

Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt ihr "hold"-Rating für die Sonova-Aktie und das Kursziel von CHF 180. (Analyse vom 22.05.2018)

