Sonoro Metals: Mit frischem Kapital in die nächste Bohrphase

Der kanadische Goldexplorer Sonoro Metals (WKN A117UU / TSX-V SMO) hat die erste Phase seines Bohrprogramms auf dem aussichtsreichen Goldprojekt Cerro Calice in Mexiko erfolgreich abgeschlossen. Nun steht die zweite Runde an, die abermals rund 5.000 Bohrmeter umfassen soll.

Das kostet natürlich Geld und Sonoro will sich dieses wie bei Explorern üblich an der Börse besorgen. Geplant ist eine moderate Privatplatzierung in Höhe von 650.000 CAD. Erfreulich ist dabei, dass das Unternehmen die Einheiten zu je 0,18 CAD ausgeben will, was dem aktuellen Kurs an der kanadischen Börse entspricht. Zudem enthält jede Einheit noch einen halben Warrant. Jeder ganze Warrant berechtigt zum Kauf einer Sonoro-Aktie zu 0,27 CAD. Interessant ist, dass diese Warrants nur für das Jahr nach Abschluss der Finanzierung gelten. Im Allgemeinen sind längere Laufzeiten üblich…

Auf jeden Fall sollte Sonoro mit dieser Finanzierung das nötige Kapital für die nächste Bohrphase zusammen haben, sodass die Erkundung des unserer Ansicht nach sehr aussichtsreichen Projekts weitergehen kann. (Ausführliche Informationen zu Sonoro Metals gibt es im Profil des Unternehmens auf www.goldinvest.de)

Das Unternehme bzw. dessen äußerst erfahrener Geologe Melvin Herdrick gehen davon aus, dass es mit den Bohrungen der ersten Phase gelungen ist, eine Goldressource von ungefähr 300.000 Unzen nachzuweisen, obwohl man das noch nicht mit Bestimmtheit sagen kann, da der erforderliche technische Bericht noch nicht fertiggestellt wurde. Bohrphase Zwei, so hofft man im Unternehmen, soll dann die Ressource auf ca. 500.000 Unzen Gold ausweiten. Gelingt dies, wird eine dritte Phase an Bohrungen angestoßen, mit der Sonoro dann die Marke von 1 Mio. Unzen Gold erreichen will.

Um das für diese Maßnahmen nötige neue Kapital zumindest nicht komplett am Markt aufnehmen zu müssen, hat sich das Unternehmen zu einem für Goldexplorer ungewöhnlichen Schritt entschlossen und plant, eine Pilotgoldproduktion in Gang zu bringen. Diese könnte, wenn alles perfekt läuft, bereits 2020 die ersten Goldunzen abwerfen. Das dafür nötige Geld will sich Sonoro Metals in Asien besorgen, und zwar über eine Vereinbarung mit InProved aus Singapur, einer Finanzberatungsgesellschaft, die sich darauf spezialisiert hat, Darlehen ohne Rückgriffmöglichkeit für den Energie- und Rohstoffsektor zu strukturieren. Ziel der Vereinbarung ist dabei, Sonoro Kredite zu besorgen und zu strukturieren, sodass eine weitere Verwässerung vermieden wird. (Wir berichteten.)

Ziel der Pilotproduktion ist es übrigens nicht ausschließlich, für Cashflow für die weitere Exploration zu sorgen, sondern auch, zu demonstrieren, dass auf Cerro Caliche gewinnbringend Gold abgebaut werden kann. Das würde nicht nur ein deutliches Zeichen an die größeren Goldgesellschaften der Region senden – die zahlreich vorhanden sind –, sondern auch asiatischen Anlegern gefallen, die weniger an reinen Explorationsgesellschaften interessiert sind.

Wir raten allen am Goldsektor interessierten Anlegern, Sonoro unbedingt im Auge zu behalten. In der Zwischenzeit stellen wir zur Information ein ausführliches Interview mit Chairman John Darch von der PDAC in Toronto zur Verfügung:



