Sonoro Metals: Potenzielle Partner für mexikanisches Goldprojekt identifiziert

Sehr interessante Neuigkeiten gibt es heute von Sonoro Metals (TSX-V SMO / WKN A117UU). Denn wie der kanadische Goldexplorer erklärt, macht man Fortschritte bei Gesprächen mit potenziellen, chinesischen Partnern für das Goldprojekt Cerro Caliche!

In Zusammenarbeit mit dem neuen Partner New Tigers Technologies (NTT) aus Suzhou in der chinesischen Provinz Jiangsu sollen in China ansässige, so genannte EPC-Gesellschaften (Engineering, Procurement and Construction, dt. Detail-Planung und Kontrolle, Beschaffungswesen, Ausführung der Bau- und Montagearbeiten) gefunden werden, die den Anforderungen von Sonoros-Projekt entsprechen.

NTT hat schon erste potenzielle Partner für Sonoro identifiziert und dem Unternehmen vorgestellt, sodass Sonoro bereits Gespräche in Bezug auf die Entwicklung und finanzielle Strukturierung des geplanten Haufenlaugungsbetriebs (Pilotanlage) aufnehmen konnte. NTT wird Sonoro auch weiterhin potenzielle chinesische Projektpartner „heraussuchen“, während man gleichzeitig bei den bereits laufenden Gesprächen behilflich ist. Die Vereinbarung sieht zudem vor, dass, sollte Sonoro ein Abkommen mit einer in China ansässigen Gesellschaft treffen, NTT als Vertreter des Unternehmens in China agieren wird.

In der Woche des 21. Juli hatte NTT bereits eine erste Reise von Sonoros Chairman John Darch und Director of Finance Neil Maedel nach Peking, Yantai, Shanghai und Hong Kong organisiert, um sich mit der Führung möglicher Partner zu treffen und Diskussionen in Bezug auf potenzielle EPC-, Projektentwicklungs- und Strukturierungsvereinbarungen anzustoßen. Seitdem hat Sonoro bereits fünf (!) Vertraulichkeitsvereinbarungen unterzeichnet und formelle Gespräche mit fünf in China ansässigen EPC-Gesellschaften aufgenommen, um potenzielle EPC-Verträge und Möglichkeiten der Projektfinanzierung zu diskutieren.

John M Darch, Chairman von Sonoro, zeigt sich erfreut vom bisherigen Verlauf der Gespräche und ermutigt davon, dass einige der in den Gesprächen verwendeten Beispiele Minen waren, die Goldvererzung mit ähnlichen Gehalten wie auf Cerro Caliche verarbeiteten.

Die Planungen in Bezug auf die Aufnahme des auf Cerro Caliche geplanten „Pilot“-Betriebs schreiten also voran und es wird interessant sein, welche Ergebnisse dabei erzielt werden. Gerade bei den aktuell hohen Goldpreisen dürfte eine solche Pilotproduktion von großem Vorteil für Sonoro sein. Nicht nur, um Cashflow für die weitere Erkundung der Cerro Caliche-Liegenschaft zu erzielen, sondern auch, um den in der Region tätigen Produzenten zu demonstrieren, dass auf dem Projekt rentabel Gold produziert werden kann. Wir werden die Leser von GOLDINVEST.de auf dem Laufenden halten.



