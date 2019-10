Sonoro Metals: Aussichtsreiche Finanzierungsgespräche in China

Sonoro Metals (WKN A11/UU / TSX-V SMO) verfolgt auf dem Gold- und Silberprojekt Cerro Caliche in Mexiko eine zweigleisige Strategie. Zum einen treibt man die Exploration der aussichtsreichen Liegenschaft voran, zum anderen will man eine Pilotproduktionsanlage auf dem Projekt errichten. Bei den Gesprächen über eine mögliche Finanzierung und Errichtung der Anlage gibt es offenbar große Fortschritte.

Erst Anfang September teilte das Unternehmen mit, dass man sich die Dienste der chinesischen New Tigers Technologies gesichert hat. NTT soll als Vertreter von Sonoro in China fungieren und eine Repräsentanz für das Unternehmen einrichten, um Sonoro bei in China ansässigen EPC-Unternehmen, Gesellschaften, die im Bereich der Detailplanung und Kontrolle, dem Beschaffungswesen, der Ausführung der Bau- und Montagearbeiten tätig sind und über Finanzierungsmöglichkeiten für die Errichtung der Pilotanlage auf Cerro Caliche verfügen.

Schon damals gab das Unternehmen bekannt, dass es Vertraulichkeitsvereinbarungen geschlossen und formelle Gespräche mit fünf in China ansässigen EPC-Unternehmen über mögliche EPC-Verträge und Möglichkeiten zur Projektfinanzierung aufgenommen habe. Woraufhin man Informationen zu Cerro Caliche und dem geplanten Pilotbetriebs zusammen mit Informationen hinsichtlich des Projekts San Marcial für die Due-Diligence-Analyse der EPC-Unternehmen vorbereitete und verschickte.

Nur etwas mehr als einen Monat später wurden Sonoros Chairman John Darch und Director of Finance Neil Maedel zu einer ganzen Reihe von Folgetreffen nach China eingeladen, die von NTT in Tianjin und Beijing mit diesen EPC-Unternehmen organisiert wurden. Und zwei dieser EPC-Unternehmen, haben in den letzten zehn Jahren erfolgreich Bergbauprojekte finanziert sowie entwickelt und dabei proaktiv mit dem Unternehmen zusammengearbeitet.

In Gesprächen mit vier Führungskräften der Unternehmen wurden die verschiedenen Aspekte der vorgeschlagenen Pilotanlage, einschließlich der Genehmigungsanforderungen und Verfahren, sowie die Entsendung technischen Personals zum Projektstandort Cerro Caliche erörtert. Und nicht nur das, es fanden in der vergangenen Woche auch drei weitere, persönliche Gespräche statt, die auf Ersuchen eines der EPC-Unternehmen zustande kamen, um die Gespräche so schnell wie möglich voranzutreiben.

Parallel war NTT Sonoro auch bei der Organisation und Durchführung von Gesprächen mit einem in Beijing ansässigen Fonds und anderen privaten Investmentunternehmen behilflich, die Interesse an einer Beteiligung in Form einer Privatplatzierung in das Unternehmen gezeigt haben. Sonoros Chairman John Darch verfügt schon seit Langem über ausgezeichnete Beziehungen nach China und ist überzeugt, dass gerade für kleinere Goldgesellschaften dort die Aussicht auch Finanzierungen besser sind als zum Beispiel in Kanada.



Entsprechend erklärte Herr Darch: „Wir sind weiterhin durch die Begeisterung der EPC-Unternehmen ermutigt. Dies zeigt sich durch ihr Bestreben, unsere Gespräche rasch voranzutreiben, und ihre positiven Reaktionen auf Sonoros zweigleisige Strategie zur Entwicklung des Pilotbetriebs Cerro Caliche, während wir ein aggressives Explorationsprogramm zur potenziellen Erweiterung des Projekts fortsetzen.“



