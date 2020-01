Sonoro Metals: Analysten sehen Kurspotenzial von 167%

Die Analysten von Fundamental Research haben den kanadischen Goldexplorerunter die Lupe genommen und kommen zu einem positiven Ergebnis. Sie betrachten die Aktie als spekulativen „Kauf“ und sehen den fairen Wert bei 0,32 CAD. (Aktueller Kurs: 0,12 CAD)Wie die Experten ausführen, verfügt Sonoro über zwei Gold- und Silberexplorationsprojekte im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Das Flaggschiffprojekt Cerro Caliche liege in der Nähe mehrerer bekannter Minen (in Produktion und historisch) von Agnico Eagle Mines, Pemier Gold, Alio Gold und First Majestic.Eine erste Ressourcenschätzung zu Cerro Caliche von Anfang 2019 habe 201.000 Unzen Gold in der Kategorie geschlussfolgert erbracht, wobei der durchschnittliche Goldgehalt bei 0,55 Gramm Gold pro Tonne gelegen habe, so Fundamental. Das liege in etwa auf dem Niveau von Alio Golds San Francisco-Mine, die rund 70 Kilometer westlich gelegen sei.Die Analysten weisen zudem darauf hin, dass ein Großteil der Ressourcen auf Cerro Caliche hochgradig oxidiert ist und deshalb möglicherweise für einen Tagebau mit Haufenlaugung geeignet. Das sei auch bei den meisten der anderen, bekannten Minen der Region der Fall, hieß es.Sonoros Management plane darüber hinaus, noch dieses Jahr eine Pilotanlage auf dem Projekt in Betrieb zu nehmen. Derzeit bewerte man die Möglichkeit, diesen geplanten Haufenlaugungsbetrieb durch die Partnerschaft mit einer chinesischen EPC-Gesellschaft (Engineering, Procurement and Construction, dt. Detail-Planung und Kontrolle, Beschaffungswesen, Ausführung der Bau- und Montagearbeiten) zu finanzieren.Darüber hinaus plane Sonoro noch im ersten Quartal dieses Jahres mit einem 7.000 Meter umfassenden Bohrprogramm zu beginnen, mit dem die bestehenden Ressourcen ausgeweitet werden sollen.Die Analysten von Fundamental Research nehmen daher die Berichterstattung zu Sonoro Metals mit dem Rating „kaufen“ und einem geschätzten fairen Wert von 0,32 CAD pro Aktie auf. Vom aktuellen Kurs von 0,12 CAD aus, würde das ein Kurspotenzial von rund 167% bedeuten.Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Sonoro Metals halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Sonoro Metals für die Berichterstattung zum Unternehmen entgeltlich entlohnt. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.